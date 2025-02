Doku enthüllt: Lisa Müller machte Thomas 2012 klare Ansage

2012 mussten Thomas Müller (35) und der FC Bayern München im UEFA-Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea eine herbe Niederlage einstecken: Der Fußball-Krimi zog sich bis ins Elfmeterschießen und am Ende konnten die Briten dank eines 4:3 ihren ersten Champions-League-Titel mit nach Hause nehmen. An dem verlorenen Finale hatte der Profisportler sehr zu knabbern, wie in der Doku "Thomas Müller – Einer wie keiner" erzählt wird. Seine Frau Lisa (35) musste schließlich auf den Tisch hauen. "'So, jetzt haben wir genug gejammert, jetzt kriegst du deinen Arsch mal wieder hoch.' Das hat er dann auch gemacht", erzählt sie in dem Prime-Video-Film.

Erst in der 83. Minute gingen die Bayern damals dank eines Tores durch Thomas in Führung. Eine schwierige Lage und Lisa schien sich Sorgen zu machen, was ein solcher Sieg für ihren Mann bedeuten würde. "Ich habe gedacht: 'Och nee. Wenn das so bleibt, hat er sich zur Legende gemacht. Aber es heißt dann eben auch: Noch mehr Fokus'", erinnert sich die Reitsportlerin. Immerhin hätte der ehemalige Nationalspieler diesem Status weiter gerecht werden müssen. Aber dazu kam es nicht. Das Spiel ging aufgrund seiner enormen Spannung fast schon in die Geschichte ein – in Bayern wurde es "Finale dahoam" genannt, denn Austragungsort war das Olympiastadion in München. Aufgrund der Niederlage wird es heute aber auch als "Drama dahoam" betitelt.

Thomas' Doku feierte vergangenen Mittwoch seine Premiere in München. Der Film soll nicht nur auf die Karriere des 35-Jährigen zurückblicken, sondern auch einen authentischen Blick auf seine Gefühlswelt und in Teilen in sein Privatleben bieten. Auf dem roten Teppich bekam er Unterstützung von seinen Eltern und Bruder Simon. Zudem waren Wegbegleiter wie Manuel Neuer (38), Bastian Schweinsteiger (40) und Jogi Löw (65) mit von der Partie. Nur Lisa stand nicht an der Seite ihres Mannes. Begründet wurde die Abwesenheit der Dressurreiterin nicht. Eine Tatsache, die sicherlich wieder zu einigen Spekulationen anregen wird, denn in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise im Hause Müller. Allerdings gab das Paar dazu bisher kein Statement ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Anzeige Anzeige