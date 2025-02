Filmikone Gene Hackman und seine Frau wurden tot aufgefunden

Gene Hackman (✝95) galt in Hollywood als legendärer Schauspieler. Nun gehen traurige Nachrichten um die Welt: Der Filmstar, seine Frau Betsy Arakawa sowie ihr gemeinsamer Hund wurden tot aufgefunden. Das bestätigt das Sheriff-Department des Santa Fe County, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Die Zeitung Santa Fe New Mexican schrieb allerdings, dass es derzeit keine Anzeichen eines Verbrechens gibt. Eine Aussage zur Todesursache oder dem Todeszeitpunkt wollte die Polizei aber nicht machen. "Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir uns mitten in einer vorläufigen Todesermittlung befinden und auf die Genehmigung eines Durchsuchungsbefehls warten", erklärte der Sheriff.

Gene wurde 95 Jahre alt – er feierte erst Ende Januar seinen Geburtstag. Über das Privatleben des US-Amerikaners ist wenig bekannt, denn er und seine Frau lebten sehr zurückgezogen. Berühmtheit erlangte der Hollywoodstar vor allem durch seine Rolle als Buck Barrow in dem Verbrecher-Drama "Bonnie und Clyde". Zudem spielte er wichtige Rollen in Kultfilmen wie "Mississippi Burning" von 1988 und den Antagonisten Lex Luthor in den Superman-Filmen der 1970er- und 1980er-Jahre. Insgesamt war Gene in rund 100 Filmen zu sehen. Zuletzt stand er 2004 in der Komödie "Willkommen in Mooseport" vor der Kamera.

In Hollywood galt Gene fast drei Jahrzehnte als besonderer Charakterdarsteller. Seine Leistung wurde mit gleich mehreren Filmpreisen geehrt. Unter anderem gewann er den Oscar für den Thriller "French Connection – Brennpunkt Brooklyn" und den Western "Erbarmungslos". Für beide Filme gewann er zudem auch den Golden Globe, den er insgesamt viermal mit nach Hause nahm, unter anderem 2003 für sein Lebenswerk. Neben der Schauspielerei begeisterte Gene sich auch für den Motorsport. Zwischen 1978 und 1984 war er Amateur-Rennfahrer im Sportwagenrennen.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

