Michelle Trachtenberg "kämpfte" laut Rosie O'Donnell vor Tod

Rosie O'Donnell (62) hat sich zutiefst erschüttert gezeigt und ihre Trauer über den überraschenden Tod ihrer ehemaligen Kollegin Michelle Trachtenberg (✝39) geäußert. Die beiden hatten 1996 gemeinsam im Film "Harriet the Spy" gespielt, in dem die damals zehnjährige Michelle ihre erste große Filmrolle ergatterte. "Herzzerreißend", sagte Rosie in einer Erklärung, die unter anderem Us Weekly veröffentlichte. Sie fügte hinzu: "Ich habe sie sehr geliebt. Sie hat in den letzten Jahren gekämpft. Ich wünschte, ich hätte helfen können." Michelle war am Mittwochmorgen leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden, wie die Behörden bestätigten. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen, die genauen Todesumstände werden noch untersucht.

Michelle, die einem breiteren Publikum insbesondere als Dawn Summers in Buffy – Im Bann der Dämonen und als Georgina Sparks in Gossip Girl bekannt wurde, hatte ihren Durchbruch mit "Harriet the Spy". Der Kinderbuchklassiker wurde in der Verfilmung durch die liebenswerte Chemie zwischen Michelle als Harriet und Rosie als ihre resolute Nanny "Ole Golly" zu einem Publikumsliebling. In Interviews betonte Michelle mehrfach, wie wichtig ihr Rosie gewesen sei. "Rosie [O'Donnell] war sehr fürsorglich und so lustig. Sie war eine sehr großzügige Schauspielerin, auch abseits der Kamera. Jede Szene mit Rosie war etwas ganz Besonderes für mich. Es war toll, mit ihr zu arbeiten, und wir hatten wirklich eine tolle Zeit zusammen. Sie hat mich als Schauspielerin respektiert und ich habe viel von ihr gelernt", erzählte sie 2016 gegenüber Uproxx.

Laut der Polizei werden die genauen Umstände ihres Todes nun von einem Gerichtsmediziner untersucht. Viele Schauspielkollegen und Fans haben ihrer Trauer im Internet bereits Ausdruck verliehen. Beispielsweise schrieb Ed Westwick (37), Michelles Kollege aus "Gossip Girl", dass er "unglaublich traurig" über diese Nachricht sei. Auch Blake Lively (37) meldete sich bereits mit einem tiefgründigen Text auf Instagram zu dem Verlust ihrer Kollegin. Sie schrieb: "Sie war großartig und mutig und ganz klar einfach sie selbst. Sie war stolz darauf, Teil der Film- und Fernsehindustrie zu sein, auch wenn diese manchmal schmerzhaft sein konnte."

Getty Images Rosie O''Donell und Michelle Trachtenberg, 1996

Getty Images Michelle Trachtenberg, US-Schauspielerin