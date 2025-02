Blake Lively erinnert sich mit Foto an Michelle Trachtenberg

Blake Lively (37) hat mit einem bewegenden Tribut auf den Tod ihrer ehemaligen "Gossip Girl"-Kollegin Michelle Trachtenberg (✝39) reagiert. Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen, wurde am Mittwochmorgen leblos in ihrer Wohnung in New York City aufgefunden, wie die Polizei bestätigte. Die 39-Jährige war nach ersten Erkenntnissen eines natürlichen Todes gestorben, möglicherweise im Zusammenhang mit Komplikationen nach einer kürzlich durchgeführten Lebertransplantation. In einem emotionalen Instagram-Post in ihrer Story teilte Blake ein Bild der beiden aus ihrer gemeinsamen Zeit am Set und beschrieb sie als "Elektrizität". "Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich sofort die Stimmung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie mit 200 %. [...] Sie war großartig und mutig und ganz klar einfach sie selbst", schreibt Blake in ihrem Tribut.

In ihrer emotionalen Botschaft würdigte die Schauspielerin Michelle als leidenschaftlichen und loyalen Menschen, der bei allem, was sie tat, mit vollem Herzen dabei war. "Sie war stolz darauf, Teil der Film- und Fernsehindustrie zu sein, auch wenn diese manchmal schmerzhaft sein konnte", schreibt Blake. Weiter schilderte sie, wie Michelle mit kleinen, liebevollen Details wie ihrem nach Karamell duftenden Lipgloss ihre Umgebung bereicherte. Auch andere ehemalige "Gossip Girl"-Kollegen wie Chace Crawford (39) und Ed Westwick (37) zeigten sich in öffentlichen Äußerungen tief betroffen und erinnerten an Michelle als lebensfrohe und inspirierende Persönlichkeit.

Michelle Trachtenberg begann ihre Karriere bereits als Kind und prägte mit Rollen wie Harriet in "Harriet The Spy" oder Dawn in "Buffy – Im Bann der Dämonen" die Jugend vieler Fans. Vor allem in ihrer Rolle als Georgina Sparks sorgte sie in "Gossip Girl" mit hinterhältigen Intrigen für Furore und bleibt damit unvergessen. Hinter den Kulissen beschreibt Blake sie jedoch als warmherzig und sensibel. In einer bewegenden Reflexion betonte Blake: "Manchmal nimmt man an, dass man noch Zeit hat, einen alten Freund zu sehen. Aber die wahren Tragödien sind diejenigen, die einen an einem gewöhnlichen Dienstag völlig überraschen." Mit diesen Worten rief sie dazu auf, die Liebsten, die man hat, mehr zu schätzen.

Getty Images Blake Lively und Michelle Trachtenberg mit dem Cast von "Gossip Girl", 2010

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025