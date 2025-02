Michelle Trachtenbergs Partner äußert sich erstmals zum Tod

Michelle Trachtenberg (✝39) wurde am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden. Ihr Partner Jay Cohen war zu diesem Zeitpunkt im Haus ihrer Familie in Los Angeles, wo er seit 2021 als Bewohner gemeldet ist. Auf eine Anfrage von Daily Mail meldete sich der Talentmanager nun zu den Geschehnissen und erklärte: "Die Familie wird die Tragödie nicht kommentieren." Außerdem berichtete er, dass die Schwester und die Mutter der Gossip Girl-Berühmtheit zurzeit nicht in Kalifornien seien. Lana Trachtenberg war diejenige, die den Tod ihrer Tochter in New York festgestellt hatte.

Jay und Michelle waren 2020 zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht worden. Ihre Beziehung hielten der 63-Jährige und die Seriendarstellerin lange Zeit unter Verschluss. Auch im Netz postete das Paar nur selten gemeinsame Fotos. Am vergangenen Valentinstag teilte der einstige Kinderstar allerdings einen süßen Schnappschuss auf Instagram, auf dem die zwei als Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschminkt waren. Dazu schrieb die gebürtige New Yorkerin: "Alles Gute zum Valentinstag an den Mann, der lange genug still sitzt, damit ich sein Gesicht anmalen kann."

Die Nachricht von Michelles Tod löste bei ihren Fans eine Welle der Trauer aus. Auch ehemalige Kollegen sind von der Tragödie erschüttert. "Sie war pure Elektrizität. Man wusste sofort, wenn sie einen Raum betreten hatte, da sich die Stimmung veränderte", schrieb "Gossip Girl"-Star Blake Lively (37) im Netz und ergänzte: "Die Welt hat mit Michelle einen sehr sensiblen und guten Menschen verloren."

Getty Images Michelle Trachtenberg in Los Angeles, 2019

Getty Images Blake Lively und Michelle Trachtenberg mit dem Cast von "Gossip Girl", 2010