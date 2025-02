Ex-GNTM-Kandidatin Pauline Afaja verkündet Ausstieg bei GZSZ

Traurige Nachrichten für alle Fans von GZSZ: Schauspielerin Pauline Afaja, die ein Jahr lang die Rolle der Flo übernommen hat, steigt aus. Das gibt der Sender nun in einer Pressemitteilung bekannt. Gegenüber RTL erzählt die Schauspielerin, weswegen sie der Vorabendsendung den Rücken zukehrt. "Ich wollte immer offen bleiben für andere Film-, Serien- und Theaterprojekte. Anfangs war mir nicht bewusst, wie lange ich bleiben würde. Nach einer Weile habe ich die Flexibilität für andere Anfragen vermisst und gemerkt, dass es Zeit für neue Wege ist", erklärt sie und fügt hinzu, dass sie jedoch am Set sehr viel gelernt habe und dafür dankbar sei.

Pauline ist nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera tätig. Sie steht auch auf der Theaterbühne für das Stück "Klimamonologe", ist Synchronsprecherin und nimmt Hörspiele auf. Dennoch sehe sie in ihrer Zukunft vor allem die Arbeit für Film und Fernsehen. "Ich hoffe, noch in vielen Filmen und Serien mitzuwirken und bin mit einigen Produzent:innen im Austausch. Ich möchte weiterhin spannende Schauspielprojekte umsetzen und nehme mir vor, wieder Gesangsunterricht zu nehmen", kündigt sie im Interview weiter an.

Erst im Februar des vergangenen Jahres stieß Paulina zum Cast der Daily dazu – in ihrer Rolle der Flora Kästner war sie die junge Chefin einer eigenen Sicherheitsfirma. Gleich zu Beginn sorgte sie jedoch für Spannung bei den anderen Charakteren – Flo hatte nämlich früher eine Affäre mit Fan-Liebling Jonas Seefeld, der von Felix van Deventer (28) gespielt wird. Über die folgenden Monate näherten sich die beiden wieder an, es entstand eine Liebesbeziehung. Die erste gemeinsame Szene der beiden werde für Paulina "unvergesslich" bleiben.

Alle Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es auf RTL+.

RTL / Anna Riedel Pauline Afaja, Schauspielerin

RTL/Rolf Baumgartner Pauline Afaja und Felix van Deventer als Flo und Jonas von GZSZ

