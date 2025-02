Finch und Co.: Das ist der neue Cast von "Sing meinen Song"

Die neue Staffel von Sing meinen Song steht in den Startlöchern! Zurzeit wird die Musiksendung in Südafrika gedreht, und VOX verrät nun, auf welche Musiker sich die Fans freuen können. In diesem Jahr bilden Popikone Mieze Katz (45), Songwriterin Madeline Juno (29), Musiker Michael Patrick Kelly, Bosse, ClockClock-Sänger Boki und Rapper Finch (34) die talentierte Runde. Für einen besonderen Abend reisen außerdem Die Fantastischen Vier als Special Guest an und sorgen für zusätzliche musikalische Highlights.

Jeder der Teilnehmer bringt seine bekanntesten Songs mit, die vor Ort getauscht und neu interpretiert werden. Dabei steht pro Folge ein Künstler im Fokus und bekommt von den anderen musikalisch ganz besondere Versionen seiner Hits zurück. Moderiert wird das beliebte VOX-Format erneut von Johannes Oerding (43), der die Ausstrahlung kaum erwarten kann. "Ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch", schwärmt der "An guten Tagen"-Interpret gegenüber dem Sender.

In der vergangenen Staffel sorgten unter anderem Tim Bendzko (39) und Emilio Sakraya (28) für emotionale Momente. Die Sängerin Joy Denalane (51) entlockte Gastgeber Johannes sogar ein pikantes Geständnis. Nachdem er den Song "Für dich", den Joy gemeinsam mit ihrem Partner Max Herre (51) veröffentlicht hatte, performte, plauderte er aus: "Jetzt kann ich es ja sagen: Ich war früher ein bisschen verknallt in dich!" Der 43-Jährige habe immer versucht, Max' Stimme auszublenden und nur Ohren für die Berlinerin gehabt.

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Joy Denalane bei "Sing meinen Song"

