Frühgeburt droht: Katharina Eisenblut gibt Update zu Wehen

Katharina Eisenblut (30) erwartet aktuell ihr zweites Baby. Eigentlich hat sie bis zum Entbindungstermin noch ein bisschen Zeit, doch seit etwa zwei Wochen hat die ehemalige DSDS-Bekanntheit schon Wehen! Jetzt meldet sie sich mit einem Update auf ihrem Instagram-Account zurück und schreibt: "Mein Gebärmutterhals ist noch kürzer geworden. Zur Stabilisierung habe ich ein Pessar Ring vor einigen Wochen eingesetzt bekommen und nehme Wehenhemmer, wie auch ein Medikament zur Stabilisierung vom Gebärmutterhals." Außerdem schildert sie, dass sie medizinisch alles schon versucht hätten, was es gebe, um die Geburt noch weiter hinauszuzögern. Allerdings bleibe ihnen im Moment wohl nur die Hoffnung, dass ihr Sprössling noch ein bisschen im Bauch bleibt.

Vor allem betont die Influencerin, dass sie Schmerzen und Angst habe. Ihre Wehen kämen im Abstand von fünf bis acht Minuten und sie sei bereits zwei Mal im Krankenhaus gewesen. Da Katharina aktuell in der 31. Schwangerschaftswoche ist, besteht die Gefahr, dass die noch ungeborene Tochter nicht mit voller Lungenkapazität und Komplikationen auf die Welt kommen könnte. Das bereitet der zweifachen Mutter in spe große Sorgen – aber dennoch wolle sie sich die Vorfreude auf ihre Tochter nicht nehmen lassen. "Nach so langem Kinderwunsch möchte ich mich auch weiterhin auf sie freuen. Wenn sie kommen mag, dann ist sie auch willkommen", schreibt Katharina weiter.

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass Katharina eine Frühgeburt durchmachen würde. Ihr Erstgeborener, Emilio, kam auch schon einige Wochen zu früh auf die Welt. Wie sie damals schon gegenüber Promiflash verraten hatte, hätte es auch bei ihm eine Phase der Ungewissheit gegeben. "Der Kleine musste extra behandelt werden, da seine Organe nicht ganz entwickelt waren. Er wurde nach der Geburt sehr blau und ich hatte Angst, da er keine Luft bekommt und er auch nicht geschrien hat – es war Horror!" Heute geht es ihrem Sohn allerdings gut.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dom, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Anzeige