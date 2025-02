Gene Hackman und seine Frau waren schon längere Zeit tot

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Wie Sheriff Adan Mendoza am Morgen in der NBC-Sendung "Today" erklärte, lagen die beiden wohl schon "mehrere Tage, vielleicht sogar bis zu zwei Wochen" dort, bevor sie entdeckt wurden. Details zur Todesursache sind bislang nicht bekannt, und die Ermittlungen laufen. Der Sheriff betonte, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, ob die beiden zeitgleich oder kurz nacheinander starben.

Mendoza schilderte weiter, dass die Ermittlungen sich aufgrund der Privatsphäre der beiden als schwierig erweisen: "Es handelt sich um sehr private Personen und eine private Familie." Laut Aussagen der Behörden ist momentan auch unklar, ob sich zum Zeitpunkt der Todesfälle noch jemand anderes im Haus befand. Die Ergebnisse der Autopsie werden für die Klärung des Falles als entscheidend angesehen, da die bisherigen Hinweise keine eindeutigen Schlüsse zulassen.

Gene, der für Filme wie "French Connection" und "Erbarmungslos" mit Oscars ausgezeichnet wurde, zog sich 2004 aus der Schauspielerei zurück und verbrachte seinen Ruhestand überwiegend zurückgezogen. Betsy, eine ehemalige Musikerin und Geschäftsfrau, war seit 1991 mit ihm verheiratet. Die beiden galten als unzertrennlich und führten ein ruhiges Leben, weit weg vom Trubel Hollywoods. Gemeinsam pflegten sie ihre Leidenschaft für Kunst und Literatur. Gene verblüffte seine Fans in späteren Jahren mit einer unerwarteten Karriere als Romanautor. Bis zuletzt waren er und Betsy ein Paar, das Privatsphäre über alles stellte.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003