Autopsiebericht zu Gene Hackman und Betsy verzögert erwartet

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in New Mexico aufgefunden – ein Ereignis, das bei Ermittlern viele Fragen aufwirft. Die Polizei entdeckte Betsys leblosen Körper im Badezimmer, umgeben von einem eingeschalteten Heizgerät und verstreuten Tabletten. Gene befand sich laut Berichten in einem anderen Raum des Hauses. Zusätzlich wurde ein toter Schäferhund etwa vier bis fünf Meter von Betsys Körper entfernt gefunden, während zwei weitere Hunde – einer drinnen und einer draußen – unversehrt waren. Die Haustür des Anwesens stand offen, als die Beamten das Haus betraten. Die genauen Umstände des Todes bleiben bisher unklar.

Eine erste Autopsie wurde bereits durchgeführt, doch die endgültigen toxikologischen Ergebnisse und andere Tests, die Aufschluss geben könnten, sollen mehrere Wochen dauern, teilt ein Sprecher des New Mexico Office of the Medical Investigator mit. Auffällig ist, dass Betsys Körper offenbar bereits eine gewisse Zeit im Badezimmer gelegen hatte, was durch den Zustand der Hände und Füße des Leichnams belegt wurde. Die Feuerwehr konnte jegliche Spuren von Kohlenmonoxid oder ähnlichen Giften im Haus ausschließen, was die Ermittlungen zusätzlich verkompliziert.

Gene, der mit seinen ikonischen Filmrollen in Hollywood Kultstatus erreicht hat, war seit 1991 mit Betsy verheiratet. Die beiden führten ein zurückgezogenes Leben fernab des Rampenlichts und lebten auf ihrer Ranch in New Mexico. Freunde und Bekannte beschreiben Gene als zurückhaltend und humorvoll, während Betsy für ihre künstlerische Ader und Liebe zu Tieren bekannt war, besonders zu ihren Hunden. Die Beziehung des Paares galt als stark und liebevoll, was den Schock und die Trauer über ihren plötzlichen Tod umso größer macht. Fans des Schauspielers und seine Familie warten nun besorgt auf neue Erkenntnisse, die Licht ins Dunkel bringen könnten.

Getty Images Gene Hackman auf der Premiere von "The Royal Tenenbaums", 2001

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003