So süß schwärmt Rapper Snoop Dogg von seiner Ehefrau Shante

Snoop Dogg (52) und Shante Broadus (52) haben scheinbar den Schlüssel zu einer glücklichen Ehe gefunden – und das schon seit 27 Jahren. Der Rapper lernte seine Frau als Teenager an der Polytechnic High School in Long Beach kennen und fand in ihr die perfekte Ergänzung. "Sie versteht mich", sagt Snoop im exklusiven Gespräch mit People. "Sie ist eine großartige Mutter, eine wunderbare Großmutter, eine ausgezeichnete Ehefrau und eine tolle Freundin." Die beiden heirateten 1997, haben drei gemeinsame Kinder und mehrere Enkelkinder. Ihre Beziehung hatte allerdings auch schwierige Zeiten. 2004 trennten sie sich vorübergehend, erneuerten aber vier Jahre später ihr Gelübde und feierten 2022 ihren 25-jährigen Hochzeitstag.

Snoop erklärt, dass die Anfangszeit ihrer Beziehung turbulent gewesen sei, besonders als der Erfolg kam. "Bei manchen Dingen wollte ich, dass sie ein Teil davon ist, bei anderen nicht, um sie zu schützen", gibt er zu. Heute wisse er allerdings, dass sie immer an seiner Seite hätte sein sollen. Mit den Jahren habe er gelernt, dass seine Frau in schwierigen Situationen ein Ruhepol sei. "Sie ist das Gute in meinem Schlechten", sagt er anerkennend. Snoop betont, dass er ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann sei, der seiner Frau ermöglicht habe, nie arbeiten zu müssen. "Ich arbeite und sie ist mein Rückgrat."

Abseits von Bühne und Studio bedeutet Familie für Snoop alles. "Das Wichtigste ist, dass meine Frau glücklich ist und alle in meiner Familie gesund sind und in Liebe vereint", sagt er. Der Rapper teilt außerdem einige Ehe-Ratschläge: "Finde heraus, was dein Partner am meisten liebt, und konzentriere dich darauf, es am meisten zu tun." Diese Weisheit habe ihm geholfen, eine stabile und erfüllte Beziehung zu pflegen. "Als wir sagten, wir heiraten, meinten wir 'bis dass der Tod uns scheidet' und nicht 'bis ein Streit oder finanzielle Probleme uns trennen'", betont er.

Getty Images Snoop Dogg und seine Frau Shante im Januar 2020

Getty Images Snoop Dogg im Juli 2024

