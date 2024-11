Snoop Dogg und Shante Broadus erhalten Black Love Award

Snoop Dogg (53) und seine Frau Shante Broadus (53) wurden kürzlich in Beverly Hills für ihre langjährige Ehe ausgezeichnet. Das Paar, das seit 27 Jahren verheiratet ist, erhielt bei den jährlichen Give Her FlowHERS Awards der Organisation Femme It Forward den Black Love Award. Wie Raptastisch berichtete, betonte Snoop Dogg bei der Preisverleihung, dass diese Ehrung ihm mehr bedeute als jeder Grammy und unterstrich damit die zentrale Rolle, die ihre Beziehung in seinem Leben spielt.

Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchlebt. 2004 stand ihre Ehe vor einer schweren Probe, als sie kurzzeitig die Scheidung einreichten. Doch ihre Liebe zueinander war stärker, und 2008 erneuerten sie ihr Eheversprechen. In seiner Dankesrede sprach der Musiker offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung: "Wahre Liebe übersteht auch harte Zeiten", sagte er und betonte, dass es normal sei, in einer Partnerschaft sowohl gute als auch schwierige Phasen zu erleben.

Snoop Dogg, mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr., und Shante sind Eltern von drei Kindern und teilen eine lange gemeinsame Geschichte. Shante stand immer hinter ihrem Mann, selbst in Zeiten, in denen sein Fehlverhalten, zum Beispiel ein Seitensprung, ihr Vertrauen erschütterte. Die Auszeichnung mit dem Black Love Award würdigt nicht nur ihre Beständigkeit, sondern auch die Kraft ihrer Liebe, die sie über nahezu drei Jahrzehnte hinweg zusammengehalten hat.

Getty Images Snoop Dogg und Shante Broadus im September 2022 in Los Angeles.

Getty Images Snoop Dogg und Shante Broadus auf dem Walk Of Fame im November 2018.

