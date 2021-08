Es ist ein schwerer Abschied für Julia Augustin (34). Die Schauspielerin war einer der letzten noch verbliebenen Alles was zählt-Stars der ersten Stunde. Umso trauriger war es für die Fans der Daily, als die Vanessa-Steinkamp-Darstellerin vor knapp zwei Monaten verkündete: Nach 15 Jahren kehrt sie Essen und der Serie den Rücken. Anlässlich ihres Ausstiegs schwelgte sie nun mit ihrer TV-Schwester Kaja Schmidt-Tychsen (40) in Erinnerungen...

In einem RTL-Interview sprachen die beiden über Jules Zeit bei AWZ, die bisher die Mehrheit ihres Lebens bestimmte. Immerhin hatte sie im zarten Alter von 18 Jahren ihren ersten Drehtag. Wie die heute 34-Jährige Kaja verriet, erinnert sie sich sogar noch an ihren allerersten Satz. "Ich war hier vorne [in der Steinkamp-Villa] am Spiegel mit Jan Niklas Berg und habe in den Spiegel geguckt und gesagt: 'Jetzt mach dir nicht in die Hose. No risk, no fun.' Genau, und dann sind wir in einem ganz coolen Outfit in einen Club gegangen", erzählte sie lächelnd.

Auch sonst ist die gebürtige Hamburgerin fit in allen Fragen rund um ihre Rolle. So kann sie alle ihre Seriengeschwister aufzählen und rät sogar fast die Episode richtig, in der sie und ihr TV-Ehemann Christoph Lukowski (Lars Korten, 49) geheiratet haben – das passiert übrigens in Folge 2.468. In Episode 3.766 hingegen, die am 6. September ausgestrahlt wird, ist Jule das letzte Mal bei "Alles was zählt" zu sehen.

Instagram / julia.augustin_ Lars Korten, Kaja Schmidt-Tychsen, Julia Augustin, Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing

Instagram / julia.augustin_ Julia Augustin und Kaja Schmidt-Tychsen im Juni 2017

Instagram / korten.lars Lars Korten und Julia Augustin am Set von "Alles was zählt" im Dezember 2019

