Kourtney Kardashian verbringt kaum Zeit ohne Sohn Rocky

Kourtney Kardashian (45) spricht offen über ihren kleinen Sohn Rocky Thirteen. In der neuesten Folge von The Kardashians gewährt die Reality-TV-Bekanntheit Einblicke in ein Shooting für eine Kampagne von SKIMS – der Marke ihrer Schwester Kim Kardashian (44) – und Dolce & Gabbana, bei dem sie von ihrem Jüngsten begleitet wurde. "Natürlich ist er hier. Ich könnte so lange nicht von ihm getrennt sein", erklärt sie. Die Vierfach-Mama betont, dass sie ihren Sohn nach Bedarf stillt und daher vermeidet, von ihm getrennt zu sein.

Gemeinsam mit ihrem Mann Travis Barker (49) kümmert sich die 45-Jährige nicht nur um Rocky, sondern auch um ihre älteren Kinder Mason (15), Penelope (12) und Reign (10), die sie aus ihrer früheren Ehe mit Scott Disick (41) hat. Der Blink-182-Drummer wiederum bringt seine Kinder Landon und Alabama sowie Stieftochter Atiana mit in die Patchwork-Familie ein. Der jüngste Spross der Familie, Rocky, scheint schon jetzt ebenso musikalisch wie seine Geschwister und sein Papa zu sein. Wie Travis kürzlich gegenüber People verriet, habe der Kleine bereits ein Faible für Drums und Gitarre entwickelt und spiele "rund um die Uhr", wie der stolze Vater erzählt.

Mit ihren insgesamt sieben Kids haben Travis und Kourtney wohl alle Hände voll zu tun – doch es scheint ihnen noch nicht genug zu sein! Wie Insider gegenüber OK! preisgaben, arbeitet das Paar aktuell sehr intensiv an weiterem Nachwuchs. "Kourtney ist sehr offen, was ihren Wunsch nach einem weiteren Baby mit Travis angeht, und sie versuchen es auf ganz altmodische Weise praktisch ununterbrochen", so schilderte die Quelle. Sie seien auch bereit, eine Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen oder erneut eine IVF-Behandlung zu machen, sollte es nicht auf natürlichem Wege klappen.

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky

