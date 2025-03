Michelle Trachtenberg plante Auftritt vor unerwartetem Tod

Michelle Trachtenberg (✝39) plante, im März einen Auftritt beim renommierten South by Southwest (SXSW) Festival in Austin zu absolvieren. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in Buffy – Im Bann der Dämonen und Gossip Girl bekannt wurde, war Teil des Films "Spyral", der dort gezeigt werden sollte. Wie Jennifer Hutchins, die Produzentin des Films, gegenüber TMZ ausplauderte, wollte Michelle entweder persönlich oder per Zoom an der Vorführung teilnehmen, abhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand. Wenige Wochen vor diesem Termin wurde sie jedoch am 26. Februar tot in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Ihre Todesursache bleibt unklar, da die Familie eine Autopsie ablehnte.

Das Event, mit dem mentale Gesundheit und Organisationen wie die National Alliance on Mental Illness unterstützt werden sollen, wird trotz ihres plötzlichen Todes am 12. März stattfinden. Dabei plant das "Spyral"-Team, Michelle Trachtenbergs Vermächtnis zu würdigen. In dem Gespräch erinnerte sich Jennifer Hutchins an Michelle als "eine der herzlichsten, sanftmütigsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe. Ich konnte sehen, dass ihr die Menschen sehr am Herzen lagen und dass sie ihre Stimme zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen wollte." Der Film, in dem Michelle Tagebücher einer Frau mit bipolarer Depression vertont, war ein besonders bedeutendes Projekt für die Schauspielerin. Ihre emotionale Performance während der Aufnahmen im Jahr 2021 habe viele der Crewmitglieder zu Tränen gerührt.

Abseits der Kamera hatte sich Michelle in den letzten Jahren immer mehr aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem sie in jungen Jahren eine erfolgreiche Karriere als Kinderstar begonnen hatte. Die Schauspielerin hatte eine schwierige Phase hinter sich, inklusive einer Lebertransplantation. Die Nachricht ihres Todes löste eine Welle an Beileidsbekundungen aus. Unter anderem meldete sich ihr "Buffy"-Co-Star Sarah Michelle Gellar (47) mit einer rührenden Hommage zu Wort: "Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste in dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich."

Getty Images Michelle Trachtenberg im Februar 2020

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

