Poppy Delevingne strahlt mit Babybauch bei der Fashion Week

Poppy Delevingne (38) erwartet derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Partner Archie Keswick. Dass das Model genau weiß, wie man einen Babybauch in Szene setzt, beweist es jetzt bei der Fashion Week in Paris. Im Rahmen dieser besuchte Poppy die Show von Armani und anschließend die Party der Luxusmarke Chanel. Dafür hüllte sie sich in eine bodenlange schwarze Robe, die über und über mit feinen Glitzersteinen besetzt war – das enge Kleid betonte ihren Babybauch perfekt. Um gegen die Kälte in der französischen Hauptstadt gewappnet zu sein, warf sich die Schwester von Cara Delevingne (32) einen seidenen Trenchcoat locker über die Schultern. Die Schwangerschaft scheint Poppy einen echten Glow zu verleihen, denn sie trug ein zufrieden strahlendes Lächeln zur Schau.

Ihre Schwangerschaft verkündete die 38-Jährige erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit Elle. Dass sie ihr erstes Kind erwarte, habe sie tatsächlich während eines Fittings für die Londoner Fashion Week entdeckt. Das Kleid, das sie anprobiert habe, sei enger gewesen als erwartet, wodurch ihr eine erste Vermutung in den Kopf schoss. Ein Schwangerschaftstest habe diese bestätigt. Das Baby sei "alles, was [ich mir] je gewünscht habe". Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist der Britin eher unwichtig. Dennoch gibt sie zu: "Ich bin so aufgeregt. Ich komme aus einer Mädchenschar, wir sind sehr mädchenlastig. Mädchen sind großartig."

Mit ihrem Archie ist Poppy bereits seit vergangenem Juli offiziell zusammen. Ihre Beziehung wurde öffentlich, als die beiden gemeinsam das BST Hyde Park Festival besuchten. Zuvor wurde das It-Girl mit einem Royal in Verbindung gebracht – sie soll Prinz Konstantin-Alexios (26) von Griechenland und Dänemark gedatet haben. Angeblich haben die beiden sich bei einem Date im Februar 2023 sogar auf offener Straße geküsst. Doch offenbar wurde aus den beiden nichts. Davor war Poppy mit dem Unternehmer James Cook verheiratet, bis die beiden sich 2022 trennten. Archie war ebenfalls schon in einer prominenten Beziehung: Er datete einige Monate die Schauspielerin Sienna Miller (43).

Instagram / poppydelevingne Chloe, Cara und Poppy Delevingne im Juli 2023

Getty Images Poppy Delevingne im Oktober 2024

