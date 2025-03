Sam Dylan findet, Normalo-Shows zerstören VIP-Varianten

Vor wenigen Tagen startete die erste Folge von "Das Sommerhaus der Normalos" auf RTL+. Während sich die neue Sendung schnell an großer Zuschauerbeliebtheit erfreut, gibt es einen, der dem Konzept noch kritisch gegenübersteht: Und zwar der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner Sam Dylan (34). Er erklärt im Promiflash-Interview: "Allgemein halte ich von den Normalo-Shows nicht viel. Mich interessieren die Geschichten der Bekanntheiten. Wie ist es, wenn jetzt zerstrittene Paare oder Personen aufeinandertreffen. Für mich ist ganz klar: Normalo-Versionen zerstören auf Dauer die VIP-Versionen."

Laut Sam werde die Marke sogar beschädigt, denn "zweimal im Jahr Sommerhaus, dann noch die gleichen Spiele, da hätte ich mir lieber was Neues an Spielen überlegt". Der Realitystar ist sich sicher, dass die Zuschauer auf Dauer immer mehr das Interesse an der Show verlieren werden. Auch in puncto Spannung könne die Normalo-Staffel nicht mit der Promi-Variante mithalten: "Das funktioniert vielleicht bei Datingshows, aber nicht bei Shows, die auf Bekanntheiten ausgelegt sind."

Deswegen wünsche sich Sam auch keine Erweiterung der Normalo-Shows auf andere Formate, wie beispielsweise das Dschungelcamp. "Gerade das Dschungelcamp lebt von den Geschichten der Promis. Man will Personen, die man kennt, leiden sehen. Eine Normalo-Version würde überhaupt nicht funktionieren", findet Sam und fügt im Gespräch mit Promiflash hinzu: "Und es würde auch die Marke Dschungelcamp schädigen, da es eh schon jetzt zwei Shows gibt, also zusätzlich die Legenden-Staffel, die bestimmt auch nach dem Erfolg zurückkehren wird. Man sollte einfach aber vorsichtig sein und den Bogen nicht zu überspannen und die VIP-Marken durch Normalo-Versionen zu schädigen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Sam Dylan, Februar 2025 am Flughafen in Frankfurt

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

Anzeige Anzeige