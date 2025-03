Darum fehlte Verona Pooth bei Diegos "Let's Dance"-Auftritt

San Diego Franjo Pooth (21) hat sein Debüt bei Let's Dance gefeiert. Der Sohn von Moderatorin Verona Pooth (56) wagte am vergangenen Freitag seine ersten Schritte auf der großen Bühne gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37). Doch die stolze Mama musste den Auftritt ihres Sohnes von Thailand aus mitverfolgen, da sie beruflich dort unterwegs war. In einem emotionalen Instagram-Video kurz vor der Show erklärte Verona: "Ich bin unfassbar aufgeregt und werde natürlich am Bildschirm kleben." In Thailand war es beim Start der Live-Show bereits zwei Uhr nachts, doch das hielt sie nicht davon ab, ihren Sohn zu unterstützen.

Im Netz teilte Verona ihre Aufregung mit und richtete weitere emotionale Worte an ihren Sohn. "Ich finde das ganz toll, dass du mitmachst und ich bin unglaublich stolz auf dich", betonte sie in ihrem Clip und lobte, dass Diego mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina, die für ihre Popularität in der Show bekannt ist, bestens aufgehoben sei. Außerdem sei es etwas Besonderes, in einer solch intensiven Umgebung tänzerisch gefördert zu werden. "Du machst das großartig, mein Schatz, und ich bin dein größter Fan", schloss sie ihre motivierenden Worte ab.

Diego, der am 10. September 2003 geboren wurde, hat mit "Let's Dance" zwar sein Solo-TV-Debüt gegeben, ist aber kein Unbekannter im Showgeschäft. Zuvor hat er bereits als Model gearbeitet und begleitete seine Mutter bei der Promi-Darts-WM vor den Kameras. Zwischen ihm und Verona scheint eine enge Bindung zu bestehen, die sie auch öffentlich oft zeigt. In Interviews betonte die Moderatorin immer wieder, wie wichtig ihr die Familie sei. Mit seinem "Let's Dance"-Auftritt knüpft Diego nun an die langjährige Medienkarriere seiner Mutter an, die in den 1990er-Jahren mit Shows wie "Peep!" bekannt wurde und sich seither als TV-Persönlichkeit und Geschäftsfrau etabliert hat.

ActionPress Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Wenzel, Georg / ActionPress San Diego und Verona Pooth im November 2019 in Berlin

