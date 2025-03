Eva Longoria bereut ihren Cannes-Auftritt im 37-Euro-Kleid

Eva Longoria (49), bekannt aus der Erfolgsserie Desperate Housewives, hat bei ihrem ersten Auftritt beim Cannes Film Festival 2005 für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht aus Gründen, die sie sich damals herbeisehnte. Die Schauspielerin verriet jetzt in einem Interview mit The Sunday Times, dass sie ein Kleid für umgerechnet 37 Euro getragen hatte. Dieses hatte sie kurz zuvor in einem Geschäft auf der Melrose Avenue in Los Angeles gekauft. "Ich wurde gefragt: 'Wen trägst du?', und ich verstand die Frage nicht", erinnert sich Eva an den Moment. Das goldene Strickkleid sah zwar umwerfend aus, doch für die damals noch unerfahrene Schauspielerin war der Glamour-Dresscode des roten Teppichs noch Neuland.

Eva, die 2005 bereits Botschafterin für den Beauty-Riesen L’Oréal war, berichtete zudem, dass ihr Look zu einer bedeutsamen Veränderung geführt habe. Das Team von L’Oréal schlug sofort vor, sie beim nächsten Festival mit einem Stylisten auszustatten, um den hohen Standards des Events gerecht zu werden. Die Schauspielerin, die heute für ihren eleganten und zeitlosen Stil bekannt ist, erklärte, dass sie damals "die Bedeutung dieses roten Teppichs" nicht begriffen habe. Rückblickend betrachtet gehört dieser Auftritt zu ihren größten Fashion-Reue-Momenten. Mode-Trends interessieren sie dennoch bis heute eher weniger, woran auch ihre Freundschaft zu Stil-Ikone Victoria Beckham (50) nichts ändere: "Ich strebe danach, so wie sie zu sein, aber ich werde es nie schaffen."

Auch wenn Eva eher unglücklich auf diesen Moment zurückblickt, war das Jahr 2005 entscheidend für ihre Karriere. Damals ist sie durch ihre Rolle der Gabrielle Solis in der Kultserie "Desperate Housewives" weltweit bekannt geworden. In einem Gespräch in der Sendung Today erinnerte sie sich daran, wie Laura Bush, die Frau des damaligen US-Präsidenten George W. Bush (78), mit einem Witz über "Desperate Housewives" bei einer Gala dem Erfolg der Serie zusätzlichen Schwung verlieh. Laura hatte sich damals selbstironisch als "die ultimative verzweifelte Hausfrau" bezeichnet. Eva glaubt, dass solche Momente dazu beitrugen, die Serie weltweit bekannt zu machen und ihr eigenes Leben für immer zu verändern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria und Victoria Beckham im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Desperate Housewives"

Anzeige Anzeige

Anzeige