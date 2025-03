Gypsy-Rose Blanchard spricht über ihre Sorgen als Neu-Mama

Gypsy-Rose Blanchard (33), bekannt aus ihrer Reality-TV-Show "Gypsy Rose: Life After Lock Up", hat im Dezember 2024 ihre Tochter Aurora zur Welt gebracht. Gemeinsam mit ihrem Partner Ken Urker freut sich die TV-Bekanntheit über ihr neues Leben als Mutter. Doch wie sie im Gespräch mit People gesteht, bringt das Muttersein auch Herausforderungen mit sich. Besonders Ausflüge mit ihrer kleinen Tochter seien aktuell eine große Sorge. "Es ist gerade Karnevalssaison, überall sind Menschen, die Stadt ist voll", berichtet Gypsy-Rose. Deshalb sei sie vorsichtig, wann und wohin sie ihre Tochter mitnehme. "Wir haben bisher zwei oder drei Ausflüge gemacht. In letzter Zeit war es kalt, also sind wir viel drinnen geblieben, aber da sie so klein ist, bin ich nervös, wenn sie unter Leuten ist", erklärt sie weiter.

Gypsy-Rose lässt auch durchblicken, dass sie erleichtert sei, ein Mädchen und keinen Jungen bekommen zu haben. "Ich bin selbst ein sehr mädchenhafter Typ, deshalb liegen mir rosa Rüschen und all das viel mehr", verrät sie. Gleichzeitig betont sie, wie besonders es sei, mit ihrer Tochter eine enge Bindung aufzubauen, gerade weil sie diese Art von Beziehung mit ihrer eigenen Mutter nicht hatte: "Es ist schön, diese Rolle einzunehmen und zu erleben, wie eine Mutter-Tochter-Beziehung eigentlich sein sollte."

Gypsy-Rose erlangte durch ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte internationale Bekanntheit. Mit ihrer Mutter, Dee Dee Blanchard, verband sie lange eine schwierige und kontrollierende Beziehung, die schließlich tragisch endete. Heute versucht die 33-Jährige, ein normales Leben zu führen und eine eigene Familie aufzubauen. Aurora erfülle sie nicht nur als Mutter, sondern hat auch auf ihre Psyche positiven Einfluss. "Mit jedem Kuss, jeder Gutenachtgeschichte, jedem Kuscheln heile ich mein inneres Kind. Langsam beginne ich, die Wunden einer Blutlinie zu heilen, um die ich nicht gebeten habe, durch die Augen eines Kindes, mit dem ich gesegnet wurde", beschrieb sie vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard im Januar 2025

