Gypsy-Rose Blanchards Töchterchen heilt ihr "inneres Kind"

Gypsy-Rose Blanchard (33), die durch ihre bewegte Kindheit und den Mord an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard bekannt wurde, findet nach ihrer schweren Vergangenheit Trost und Heilung in ihrer Rolle als Mutter. In einer Instagram-Story erklärt die 33-Jährige, wie gut die Verbindung zu ihrer Tochter Aurora ihrer Seele tue. "Mit jedem Kuss, jeder Gutenachtgeschichte, jedem Kuscheln heile ich mein inneres Kind", schreibt die US-Amerikanerin und fügt hinzu: "Langsam beginne ich, die Wunden einer Blutlinie zu heilen, um die ich nicht gebeten habe, durch die Augen eines Kindes, mit dem ich gesegnet wurde."

Gypsy, die in ihrer eigenen Kindheit unter dem Missbrauch ihrer Mutter gelitten hatte, schilderte in einem Gespräch mit People zuvor, dass die Geburt ihrer Tochter für sie wie eine "zweite Chance im Leben" sei. Ihre Mutter hatte sie jahrelang aufgrund des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms manipuliert und schweren medizinischen Eingriffen unterzogen, bis Gypsy 2015 in die Planung ihres Mordes verwickelt war. Nach einer Verurteilung zu zehn Jahren Gefängnis wurde sie im September 2023 vorzeitig auf Bewährung entlassen. Gegenüber dem Magazin betonte die 33-Jährige: "Alles, was ich mir von einer Mutter wünsche, möchte ich diesem Baby geben. [...] Wir sagen immer, dass wir für die nächste Generation besser sein wollen, als wir erzogen wurden." Durch ihre Erfahrung und Traumata habe sie gelernt, was man als Mutter nicht tun sollte.

Nach ihrer Haftentlassung trat Gypsy in die Öffentlichkeit. Sie brachte ein Buch über ihr Leben heraus, gab Interviews und begann, auf Social Media aktiv zu sein. Kurz darauf trennte sie sich von ihrem Mann Ryan Anderson, den sie in einer Gefängniszeremonie geheiratet hatte. Wenig später kam sie mit ihrem Ex Ken Urker zusammen, mit dem sie am 28. Dezember 2024 die kleine Aurora bekam. Obwohl die kleine Familie privat bleiben möchte und selten Fotos ihrer Tochter teilt, nutzte Gypsy den Valentinstag, um ihre Fans an einem seltenen Moment ihres Glücks teilhaben zu lassen. Sie teilte ein Foto, auf dem Ken mit der Neugeborenen kuschelt. "Meine zwei Liebsten am Valentinstag", schwärmte die Neu-Mama darunter.

Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard im Januar 2025

Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker mit seiner Tochter Aurora

