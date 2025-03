Hat Patrick Schwarzenegger "White Lotus"-Rolle wegen Arnold?

Patrick Schwarzenegger (31), der Sohn von Arnold Schwarzenegger (77), sorgt mit seiner neuen Rolle in der Erfolgsserie "White Lotus" für Aufsehen. Als reicher Saxton Ratliff, der mit seinen Geschwistern einen chaotischen Urlaub in Thailand verbringt, zog er vor allem mit einer Nacktszene in der ersten Folge der dritten Staffel die Aufmerksamkeit auf sich. Doch nicht nur die Szene steht im Fokus: Kritiker werfen dem Schauspieler vor, seine Rolle nur wegen seines berühmten Nachnamens erhalten zu haben. Patrick selbst wünscht sich manchmal, seine Familie wäre in solchen Momenten unsichtbar: "Manchmal denke ich, ich wünschte, ich hätte meinen Nachnamen nicht", verriet er im Interview mit der Sunday Times.

Patrick stellte klar, dass er hart für seine Karriere gearbeitet habe. Er nahm zehn Jahre Schauspielunterricht, spielte jede Woche in Schultheaterstücken und erlebte über die Jahre zahlreiche Absagen bei Vorsprechen. Dass ihn der Titel "Nepo-Baby" frustriert, machte der Schauspieler deutlich. Zeitgleich betonte er aber auch, wie stolz er auf seine Familie und ihre Werte sei. Seinen berühmten Vater sieht er dabei als seine größte Inspirationsquelle. Die enge Verbindung zu seiner Familie steht für ihn über allen Vorurteilen.

Sein Vater Arnold zeigte sich stolz auf seinen Sohn und kommentierte auf Instagram augenzwinkernd zu Patricks Nacktszene: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." Trotz mancher Schattenseiten seines großen Namens ist für Patrick klar: Ein Leben ohne seine Familie käme für ihn niemals infrage. "Ich bin glücklich und würde mein Leben mit niemandem tauschen", erklärte er zufrieden.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

Splash News Patrick, Arnold und Christopher Schwarzenegger, September 2022

