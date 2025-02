Arnold Schwarzenegger feiert TV-Nacktszene von Sohn Patrick

Arnold Schwarzenegger (77) zeigt sich äußerst stolz auf seinen Sohn Patrick Schwarzenegger (31), der in der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" mitspielt. Bei der Premiere der neuen Staffel feierte der Ex-Bodybuilder seinen Nachwuchs ausgiebig. Er teilt nach dem Event zudem direkt seine Begeisterung auf Instagram mit: "Was für eine Serie! Ich könnte behaupten, überrascht gewesen zu sein, herauszufinden, dass er eine Nacktszene hat. Aber alles, was ich sagen kann, ist: 'Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm'." Die neue Staffel der HBO-Serie soll am 17. Februar 2025 in Deutschland veröffentlicht werden.

"The White Lotus" ist eine preisgekrönte Dramaserie, die in luxuriösen Resorts spielt. Sie erzählt von den oft dramatischen Geschichten der wohlhabenden Urlauber. Nach den bisherigen exotischen Schauplätzen Hawaii und Sizilien verschlägt es den Cast nun nach Thailand. Neben dem Promi-Spross tauchen etliche weitere Stars in der Besetzung auf. So treten namhafte Größen wie Jason Isaacs (61), Walton Goggins und Michelle Monaghan (48) bei der Show in Erscheinung.

Der 31-Jährige weihte seine prominente Familie erst nach der Zusage für die Rolle in seine TV-Pläne ein. Bis zum positiven Feedback der Produktion verheimlichte er nämlich seiner Verwandtschaft, dass er für eine Rolle in der erfolgreichen Serie vorgesprochen hatte. Seine gesamte Familie ist wohl schon seit Jahren ein großer Fan von "The White Lotus" und insbesondere seine Mutter Maria sowie seine Schwester motivierten ihn mehrfach zum Vorsprechen. Doch auch ihnen verschwieg er zunächst alles. "Ich habe niemandem davon erzählt", betonte er diesbezüglich gegenüber People.

Getty Images Jason Isaacs in London, Dezember 2024

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Oktober 2024

