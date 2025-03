Kate Hudsons Therapeut riet ihr, keine Männer mehr zu daten

Kate Hudson (45) hat im Podcast "How To Fail with Elizabeth Day" offen über vergangene Beziehungen und Trennungen gesprochen. Die Schauspielerin, die zuvor mit Chris Robinson und Matthew Bellamy (46) liiert war und derzeit mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (38) zusammenlebt, hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten, Trennungen zu verkraften: "Das Schwierigste daran, eine Beziehung zu beenden, ist das Gefühl, versagt zu haben", gab sie zu. Ihr Therapeut habe ihr sogar geraten, ein Jahr lang keine Männer zu daten, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Dieser Rat habe ihr geholfen, sich weiterzuentwickeln und eine andere Perspektive auf Beziehungen zu gewinnen.

Kate sprach zudem über ihre Trennung von Muse-Frontmann Matt Bellamy, dem Vater ihres Sohnes Bingham. Beide hätten nach der Trennung daran gearbeitet, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen: "Wir sind uns so nah. Ich liebe ihn, seine Frau, seine Familie, die Kinder – unsere Kinder sind sich so nahe." Die Schauspielerin verriet laut DailyMail außerdem, dass die beiden nicht füreinander bestimmt gewesen seien, weshalb die Trennung am Ende für beide der richtige Schritt gewesen sei. Diese Phase habe Kate dann genutzt, um sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen und herauszufinden, welche Prioritäten sie setzen möchte. Bald darauf habe sie begonnen, ihr Alleinsein zu genießen.

Mit Musiker Danny Fujikawa fand Kate schließlich ihr persönliches Glück. Die beiden sind seit 2016 zusammen und haben eine gemeinsame Tochter namens Rani. Für Kate sei vor allem die ähnliche Wertebasis zwischen ihr und Danny ausschlaggebend gewesen: "Sein Werteverständnis von Familie ist so fest und stark, dass es selbst die herausforderndsten Zeiten im Leben erheblich erleichtert." Heute lebt Kate in einer großen Patchwork-Familie und scheint ihre innere Mitte gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023

Anzeige Anzeige