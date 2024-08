Tribut an Diana: Herzogin Meghan trägt besonderen Schmuck

Herzogin Meghan (43) ehrt ihre Schwiegermama auf besondere Weise! Am Freitag zeigte die Ehefrau von Prinz Harry in Kolumbien ihre Verbundenheit zu Prinzessin Diana (✝36), indem sie deren Schmetterlingsohrringe aus dem Jahr 1986 trug. Die ehemalige Suits-Darstellerin kombinierte die goldenen Ohrstecker mit einer weißen Bluse, einer schwarzen Hose und einem beigefarbenen Mantel. Gemeinsam mit ihrem Gatten besuchte sie die Schule Colegio La Giralda im Santa Fe Viertel von Bogotá. Dort unterhielt sie sich auf Spanisch mit einer Kindergartenklasse, besichtigte den Campus und nahm an einer Kunststunde teil. Das Paar hatte sichtlich Spaß bei seinem Besuch.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass die 42-Jährige diesen wertvollen Schmuck trägt. Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in Australien im Oktober 2018 trug Meghan die Ohrringe erstmals, kurz nachdem sie und Harry verkündet hatten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Auch bei der Vorstellung ihrer Capsule-Kollektion für Frauenarbeitskleidung im September 2019 griff sie erneut zu den Erbstücken. Denn: Die Schmetterlingsohrringe haben eine besondere Bedeutung, da Diana sie während einer Reise nach Kanada im Mai 1986 getragen hatte, als Harry noch ein Kleinkind war.

Meghan verfügt aber auch noch über andere Accessoires aus Dianas Kollektion. Darunter befindet sich ein Kreuzanhänger, den Diana nie öffentlich getragen hat, sowie ein Aquamarin-Ring und ein funkelndes Armband, das sie während des berühmten Oprah-Interviews 2021 trug. Ein Insider verriet vor einigen Wochen gegenüber Page Six, dass Dianas Erbe eine große Rolle in Harrys Leben spiele und somit auch in Meghans. "Ein Geschenk an seine Frau, das einst seiner Mutter gehörte, hat eine tiefgehende Bedeutung und das ist Meghan durchaus bewusst", erklärte die Quelle dem Onlineportal.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kolumbien 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Francia Márquez und ihrem Mann Yerney Pinillo

