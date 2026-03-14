Psychische Kämpfe: So lebt Doja Cat heute mit Borderline

Doja Cat (30) hat sich offen über ihre psychische Gesundheit geäußert und enthüllt, dass sie mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kämpft: "Es ist ein qualvoller Zustand." In einem ehrlichen TikTok-Video sprach die Rapperin über ihre Diagnose, während sie gleichzeitig ihre Kollegin Chappell Roan (28) verteidigte, die häufig mit Paparazzi und aufdringlichen Fans aneinandergerät – und deshalb von vielen als "undankbar" deklariert wird. "Ich habe schon in sehr jungen Jahren gelernt, so zu tun, als ob mir Sachen gefallen, so zu tun, als wäre ich glücklich, oder so zu tun, als würden mir Sachen nicht gefallen, die ich eigentlich mag, um den Eindruck zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist", erklärte Doja Cat in dem Clip und ergänzte: "Und jetzt holt es mich ein."

Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Amala Dlamini heißt, beschrieb die Borderline-Persönlichkeitsstörung als "quälende Erkrankung", mit der sie "vermutlich schon ewig" zu kämpfen habe. "Ich bin jetzt seit Jahren in Therapie und ich bin so erleichtert und so stolz auf mich", resümierte sie. "Ich habe es so weit geschafft und mache trotzdem noch Fehler, aber es ist ein achtjähriger Prozess von Heilung, Behandlung und Genesung." Die Grammy-Gewinnerin betonte, dass sie Chappell nicht mit der Störung diagnostizieren wolle, verstehe aber, warum die "Good Luck, Babe!"-Sängerin auf dem roten Teppich manchmal unbehaglich wirke. "Ich liebe es, dass sie sich vor Leuten unbehaglich fühlen und sich trotzdem schützen kann", sagte die extrovertierte Sängerin über ihre Kollegin, die mit echtem Namen Kayleigh Amstutz heißt.

Chappell tue doch "niemandem weh", wenn sie ungebührliches Verhalten anprangert, resümierte die "Paint the Town Red"-Interpretin. Doja Cat, die ihren endgültigen Durchbruch im Mainstream 2019 mit ihrem zweiten Album "Hot Pink" erreichte, musste nach eigenen Angaben lernen, ehrlich zu sich selbst zu sein, nachdem sie sich jahrelang belogen hatte. "Ich habe mir selbst jahrelang – den Großteil meines Lebens – etwas vorgemacht, und sie dabei zu beobachten, gefällt mir sehr", sagte sie über Chappell. Die Sängerin verteidigte ihre Kollegin dafür, dass diese unangemessenes Verhalten anspricht: "Lass sie ruhig eine Attitüde haben, denn ich hätte auch gerne eine." Erst wenige Tage zuvor hatte Doja Cat in einem weiteren TikTok-Video über eine mögliche Lipödem-Erkrankung gesprochen, die in ihrer Familie verbreitet sei und die sie zuvor nicht erkannt hatte.

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Getty Images Doja Cat, Musikerin

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Doja Cat bei den Oscars im März 2025