Ellen Pompeo durchlebte "Emo-Phase" in ihrer Schulzeit

Ellen Pompeo (55) verrät in einem Interview mit People, dass sie in ihrer Schulzeit eine "Emo-Phase" durchlebt habe. "Ich war definitiv nicht das beliebte Cheerleader-Mädchen", erzählt die Schauspielerin über ihre Jugend an einer Highschool in Boston. Den Abschlussball habe sie ausgelassen und sich stattdessen für Dinge abseits der typischen Highschool-Erfahrungen interessiert. Ihr Faible für die Schauspielerei habe sie bereits früh entdeckt, als sie gemeinsam mit ihrer Tante die berühmten Rockettes in der Radio City Music Hall bewundert habe und sich von Filmstars wie Michelle Pfeiffer (66) inspirieren ließ.

Nach ihrem Schulabschluss seien Jahre gefolgt, in denen Ellen in New York und Miami als Barkeeperin gearbeitet und an ihrem Traum, Schauspielerin zu werden, festgehalten habe. Erste kleinere Rollen in Filmen und Serien wie "Law & Order" ebneten ihr den Weg ins Rampenlicht. Ihr Durchbruch kam 2003 mit der Komödie "Old School", bevor sie 2005 die ikonische Rolle der Meredith Grey in Grey's Anatomy übernahm. Die Serie veränderte nicht nur ihre Karriere, sondern machte sie zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods. Neben ihrer Schauspielkarriere nutzt Ellen ihren Einfluss auch, um auf Ungleichheiten in der Unterhaltungsindustrie hinzuweisen und kämpfte erfolgreich für faire Verträge und ein Mitspracherecht hinter der Kamera.

Doch trotz des Glamours und Erfolgs ist Ellen geerdet geblieben – eine Eigenschaft, die wohl auf ihre bodenständige Kindheit in Boston zurückzuführen ist. Als jüngstes von sechs Geschwistern wuchs sie in einem Arbeiterhaushalt auf und musste mit nur vier Jahren den frühen Verlust ihrer Mutter verkraften. "Ich erinnere mich daran, dass ich ständig traurig war", erklärt sie gegenüber People. Heute sieht sie viel reflektierter auf diese Zeit zurück: "Ich war nie das coole Mädchen, aber ich war immer ein Arbeiterkind." Dieses Durchhaltevermögen bringt sie nun auch in die Hulu-Serie "Good American Family" ein, die am 19. März startet. In der Serie, die auf einem wahren Verbrechen basiert, spielt sie eine Adoptivmutter in einer düsteren und packenden Geschichte.

ActionPress/Collection Christophel Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Star

