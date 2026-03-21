Wegen Eric Danes Tod: Ellen Pompeo tröstet Rebecca Gayheart

Rebecca Gayheart (54) zeigte sich am Freitag in Beverly Hills mit einem Lächeln im Gesicht, als sie sich zum Mittagessen mit Ellen Pompeo (56) traf. Die Schauspielerin, die an der Seite von Rebeccas verstorbenem Ehemann Eric Dane (†53) in Grey's Anatomy zu sehen war, war für die Witwe da und bewies sich als unterstützende Freundin. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Es war das erste Mal, dass die beiden zusammen gesichtet wurden, seit Eric vor einem Monat im Alter von 53 Jahren an den Folgen von Amyotropher Lateralsklerose (ALS) verstorben war. Nach dem gemeinsamen Essen wurde Rebecca dabei beobachtet, wie sie in eine Parkgarage ging. Sie trug auffällig große rote Brillen und einen breitkrempigen Hut und wirkte trotz der schweren Zeit positiv gestimmt.

Für das ungezwungene Treffen kleidete sich Rebecca leger in einem übergroßen Sweatshirt mit hochgekrempelten Ärmeln und einer geraden Trainingshose. Ellen wurde ebenfalls gesehen, wie sie separat in Richtung Parkhaus schlenderte, gekleidet in einem schicken Jumpsuit und mit einer luxuriösen Hermès-Handtasche. Eric hatte in der beliebten Krankenhausserie 145 Episoden lang die Rolle des Dr. Mark "McSteamy" Sloan gespielt und war dort sechs Staffeln lang an Ellens Seite als Dr. Meredith Grey zu sehen gewesen. Weniger als ein Jahr vor seinem Tod hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass er an ALS erkrankt war, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und die Suche nach einem Heilmittel zu unterstützen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Rebecca zusammen mit ihren Töchtern bei einem öffentlichen Auftritt in Los Angeles viele Blicke auf sich gezogen. Gemeinsam besuchte die Familie die Premiere von "The Drama" und zeigte sich dabei zum ersten Mal seit Erics Tod wieder auf dem roten Teppich. Der traurige Anlass war dabei allgegenwärtig: Eric hätte in der kommenden Staffel der HBO-Serie Euphoria, in der auch Zendaya mitspielt, eigentlich noch einmal in seiner Rolle auftreten sollen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eric Dane, Rebecca Gayheart und Ellen Pompeo

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Getty Images Eric Dane und Ellen Pompeo

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