Harry Styles glänzt beim Tokyo-Marathon mit krasser Zeit

Harry Styles (31) hat seine Fans mit einer beeindruckenden Leistung beim diesjährigen Tokyo-Marathon begeistert. Am Sonntag stellte der Musiker und Schauspieler sein sportliches Können unter Beweis, als er die 26,2 Meilen (ca. 42 Kilometer) lange Strecke in der japanischen Hauptstadt in einer Zeit von 3:24:07 absolvierte. Harry, der nach dem Ende seiner "Love On Tour" im Juli 2023 meist zurückgezogen lebte, lief mit über 37.000 registrierten Teilnehmern und ließ mehr als 20.000 von ihnen hinter sich, wie die offizielle Website des Marathons berichtet. Der ehemalige One-Direction-Star wurde von Zuschauern gefilmt, wie er in schwarzer Laufkleidung und gelben Nike-Sneakern mit einem Lächeln und Daumen hoch auf die jubelnde Menge reagierte.

Die Strecke, die laut Veranstalter die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Tokyos symbolisiere, bot Harry Gelegenheit, mit bemerkenswert gleichmäßigen Splits zu glänzen: Er lief die beiden Hälften nahezu identisch in jeweils etwa einer Stunde und 42 Minuten. Auch der Erfolg entstand nicht über Nacht: Harrys persönliche Trainer wie Thibo David haben in der Vergangenheit verraten, dass der Sänger regelmäßig intensive Workouts absolviere, dabei aber nie die Bedeutung von Regeneration vernachlässige. Besonders seine Hingabe an Meditation und Pilates, die er in einem Vogue-Interview als essenziell für seine mentale Gesundheit hervorhob, dürfte ebenfalls zu seinem Durchhaltevermögen beigetragen haben.

Privat scheint Harry weiterhin gern im Hintergrund zu bleiben, was sein Marathon-Auftritt in gewisser Weise noch außergewöhnlicher erscheinen lässt. Der Sänger, der zuletzt mit seinem Studioalbum "Harry's House" im Jahr 2022 Rekorde brach, genießt offenbar die Natur und die Einfachheit des Laufens. Fans spekulieren jetzt wieder darauf, ob nach diesem sportlichen Erfolg vielleicht bald Neuigkeiten zur Musik folgen könnten. Immerhin ist Harry bekannt dafür, sich bei der Kreation seiner Alben Zeit zu nehmen – mit ähnlicher Präzision wie auf der Laufstrecke.

Getty Images Harry Styles im September 2024

Getty Images Harry Styles, Sänger

