Hat Chico Kim Virginia bei "Promis unter Palmen" geohrfeigt?

Alles halb so wild oder bahnt sich bei Promis unter Palmen so was wie der erste Skandal an? Auch in der zweiten Folge fliegen mitunter zwischen den prominenten Kandidaten wieder ordentlich die Fetzen. Nach dem zweiten Exit wirkt es so, als würde die Folge ein recht harmonisches Ende finden. Doch falsch gedacht: Die Promis sitzen draußen etwas zusammen – sogar die Erzfeindinnen Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (45) können sich normal unterhalten. Chico lobt das Verhalten der beiden Frauen. Doch dann mischt sich Kim Virginia Hartung (29) ein und fordert beide dazu auf, sich "auf süß" zu beleidigen. Daraufhin beginnt ein verbaler Schlagabtausch zwischen ihr und dem Lotto-Millionär, der eskaliert. Offenbar als witzig gemeint, greift Chico seiner Mitstreiterin ins Gesicht – doch diese versteht dabei keinen Spaß. "Hast du mir grad auf die Schnauze gehauen?", fragt sie ihn entsetzt.

Chico versichert jedoch, dass er sie nicht böswillig ohrfeigte, sondern es nur Spaß gewesen sei. Doch damit erreicht er Kim nicht – denn die kocht vor Wut. Beleidigt verlässt sie die Runde und macht sich auf zum Einzelinterview. Dort fordert die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin Konsequenzen für das Handeln ihres Kontrahenten. "Chico hat mir gerade ins Gesicht gehauen. Ich will, dass er geht", stellt Kim sichtlich bedient klar. Ob Chico deshalb wirklich gehen muss, wird sich allerdings erst in der kommenden Woche zeigen – denn mit Kims Forderung endet die zweite Folge.

Bei "Promis unter Palmen" gehört ständiger Beef zur Tagesordnung. Auch Iris Klein holt in der zweiten Folge zum verbalen Rundumschlag aus. Es trifft Yvonne, die in die Villa einzieht. Die beiden Ladys können überhaupt nicht miteinander. Der Grund: Die Schauspielerin soll der Mutter von Daniela Katzenberger (38) den Ehemann ausgespannt haben. Iris' Worte zu Yvonnes Begrüßung fallen deshalb auch ganz besonders biestig aus. "Schlampen gebe ich nicht die Hand", stellt sie klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Sat.1 / Joyn Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige