So oft haben Anna-Maria und Ehemann Bushido im Alltag Sex

Bei Anna-Maria Ferchichi (42) und ihrem Ehemann Bushido (45) herrscht trotz langjähriger Ehe und sieben gemeinsamer Kinder keine Flaute im Bett. Das gibt die Schwester von Sarah Connor (44) jetzt offen in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" preis: "In einem geregelten Alltag haben wir mindestens dreimal die Woche Sex. Manchmal auch nach dem Podcast. […] Jetzt schafft Sex vor allem Nähe. Natürlich ist es auch ein Trieb. Aber vor allem sind wir uns da ganz nah – abgesehen davon, was man da eben miteinander macht."

Um ungestörte Zweisamkeit genießen zu können, gibt es im Hause Ferchichi klare Regeln. "Unsere Angestellten würden unser Schlafzimmer niemals betreten. Und auch unsere Kinder wissen, dass uns dieser Raum heilig ist", betont die 42-Jährige und ergänzt: "Wenn Anis drei Wochen unterwegs war und wieder nach Hause kommt, bringt er den Kindern Geschenke mit, frühstückt noch mit uns und sagt dann eben: 'So, jetzt möchte ich ein bisschen mit eurer Mama kuscheln.'"

Ihr Liebesleben ist nicht das einzige private Detail, das Anna-Maria mit der Öffentlichkeit teilt. Jüngst verriet sie im Gespräch mit Bunte, dass der Rapper maßgeblich für die gemeinsame Kinderschar verantwortlich sei. Zwar hätten auch ihre vorherigen Partner einen Kinderwunsch gehegt, allerdings hätten sich diese stets von ihr vertrösten lassen. "Vor meinem Mann hatte ich zwei Partnerschaften, die beide Kinder wollten, aber Anis hat sich nicht schieben lassen. Der meinte: Jetzt – und nicht in einem halben Jahr", plauderte die Podcasterin aus. Ohne Bushido hätte Anna-Maria "zu hundert Prozent keine acht Kinder".

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

