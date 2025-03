"Bekomme keine Luft": Jannik Kontalis hatte Panikattacke

Jannik Kontalis meldet sich mit einem ernsten Thema bei seinen Fans. In seiner Instagram-Story teilt er offen mit, dass er an Panikattacken leidet und nun auch in einem Hotelzimmer in Paris diese Erfahrung machen musste. "Hatte gerade einfach das erste Mal eine Panikattacke im Hotelzimmer. Hatte es dort noch nie", schreibt er und fügt hinzu, dass er gemeinsam mit seiner Freundin Yeliz Koc (31) deren Tochter Snow (3) ins Bett gebracht habe und dabei selbst eingeschlafen sei. "Als ich aufgewacht bin, fing es dann an. Mir wurde heiß und ich habe das Gefühl gehabt, keine Luft zu bekommen", beschreibt er seine Lage.

Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass er eine solche Situation erlebt hat. Die äußeren Umstände seien dieses Mal aber ganz andere gewesen: "Meistens habe ich es nur im Flugzeug oder an Orten, an denen ich nicht schnell an die frische Luft komme, beziehungsweise bei denen ich weiß, ich komme hier nicht schnell aus der Situation raus." Jannik sei bewusst, dass viele Menschen mit diesem Problem zu kämpfen haben. Ein Grund, aus dem er seine Geschichte und seinen Tipp, damit umzugehen, mit seiner Community teilt: "Ich weiß ja, einige von euch haben auch Probleme damit. Ich versuche mich dann einfach immer zu beruhigen. Bin jetzt hier in die Lobby gegangen und an die frische Luft."

Die Parisreise, auf der sich der Realitystar gerade befindet, ist ein Geschenk von ihm an seine Partnerin und deren kleine Tochter. Yeliz und Jannik lernten sich 2022 bei Make Love, Fake Love kennen und verließen die Kuppelshow als Paar. Ihre Beziehung lief aber nicht immer reibungslos – sie trennten sich mehrfach voneinander. Kurz nach Janniks Liebes-Aus mit Gerda Lewis (32) fing die Gerüchteküche rund um eine erneute Beziehung zwischen ihm und der 31-Jährigen wieder an zu brodeln. Im Januar dieses Jahres machten die beiden Realitystars schließlich ihr Liebes-Comeback öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Anzeige Anzeige