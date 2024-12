"Little Secret": Kuschelt Jannik Kontalis hier mit Yeliz?

Steckt hier etwa ein ausgeklügeltes Versteckspiel dahinter? Die Gerüchteküche über ein Liebescomeback von Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) brodelt aktuell nonstop. Die beiden Realitystars teilen auf ihren Instagram-Profilen regelmäßig verheißungsvolle Schnappschüsse, die vermuten lassen, dass das Feuer der Leidenschaft hier noch nicht erloschen ist. Da sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt, teilte Jannik einen kleinen Jahresrückblick mit seinen Fans im Netz. Vor allem das letzte Bild lässt mal wieder eine Menge Spielraum für Spekulationen. Denn das Schwarz-weiße-Kuschelfoto leitet der Ex von Gerda Lewis (32) mit den Worten "swipe for a little secret" ein. Ob es sich dabei wirklich um Yeliz handelt, verrät der Influencer allerdings nicht.

Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, wird schnell klar, die Social-Media-Nutzer sind sich sicher: Jannik kuschelt mit Yeliz! "Also ein Geheimnis wäre jetzt ein runder Bauch oder Schwangerschaftstest von Yeliz", scherzt ein Fan. "Das ist kein Geheimnis, jeder weiß es doch. Alles Gute euch", tippt ein anderer. Die meisten Kommentarschreiber meinen, die Mutter einer Tochter am Lächeln zu erkennen. So freut sich ein User: "Das ist Yeliz. Sieht man an dem Lachen. Wie sagt man: Was zusammen gehört, findet auf Umwegen wieder zusammen."

Jannik und Yeliz führten bereits eine Beziehung. In der ersten Make Love, Fake Love-Staffel entschied sich die 31-Jährige im Finale für den Influencer. Lange hielt ihre Liebe allerdings nicht. Bei den Dreharbeiten der kommenden Prominent getrennt-Staffel scheint es dann aber wieder gefunkt zu haben. Ihr Liebescomeback haben die beiden bisher allerdings nicht offiziell bestätigt.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer, und eine unbekannte Frau

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

