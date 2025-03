Deshalb haben Jenny Frankhausers Jungs nicht ihren Nachnamen

Jenny Frankhauser (32) ist neben ihrer Oma die letzte Person in ihrer Familie, die ihren Nachnamen trägt. Die Söhne der Sängerin bekamen den Nachnamen ihres Partners Steffen König. In einer Fragerunde auf Instagram verrät die Influencerin, wie es dazu kam. "Ich finde den Nachnamen König wunderschön und er könnte nicht besser zu meinen Babys passen. Wenn wir heiraten, nehme ich auch diesen Namen an und lege meinen ab", erklärt sie ihren Followern. Eigentlich habe sie nie auf ihren Geburtsnamen verzichten wollen, doch König sei für sie eine akzeptable Alternative.

Obwohl sich Jenny sicher ist, dass sie eines Tages mit Steffen vor den Traualtar treten möchte, gibt es noch keine konkreten Pläne. Auch die Geburten ihrer gemeinsamen Kinder waren für die Blondine kein Grund, mit dem Tattooliebhaber durchzubrennen. Vor einigen Monaten berichtete sie im Netz: "Ich finde nicht, dass in den letzten Jahren der perfekte Zeitpunkt da war, und es wäre nicht richtig gewesen, noch schnell zu heiraten, bevor die Kinder zur Welt kommen."

Jenny musste in den vergangenen Monaten miterleben, wie schwer eine gescheiterte Ehe für die Betroffenen sein kann. Ihre Mutter Iris Klein (57) trennte sich 2023 von ihrem Mann Peter (57). Gerüchten zufolge soll er damals mit Yvonne Woelke (45) fremdgegangen sein, mit der er nun offiziell zusammen ist. Seine Ex-Stieftochter ist seitdem nicht gut auf den gelernten Lackierer zu sprechen. "Im Nachhinein kannst du froh sein, dass er sich als eine falsche, leere Hülle entpuppt hat und du nun einen guten Mann an deiner Seite hast, der dich wertschätzt!", verteidigte sie ihre Mama, die neu liiert ist, im November auf Social Media.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre Kinder im Dezember 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser und Iris Klein, TV-Bekanntheiten

