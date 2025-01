Deshalb zog sich Emma Watson aus der Filmbranche zurück

Seit 2018 hat sich Emma Watson (34), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, fast vollständig aus der Schauspielwelt zurückgezogen. Zuletzt war sie in den Filmen "Die Schöne und das Biest" und "Little Women" auf der großen Leinwand zu sehen. In einem Interview mit der Financial Times erklärte die Schauspielerin nun die Gründe für ihren Rückzug und sagte: "Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig." Weiter betonte Emma, dass sie künftig ausschließlich an Projekten arbeiten wolle, die ihren Überzeugungen entsprechen, da sie es als besonders störend empfunden habe, für Filme werben zu müssen, bei denen sie kaum kreativen Einfluss gehabt habe.

Trotz ihres Rückzugs war der Filmstar aber alles andere als untätig. Zusammen mit ihrem Bruder Alex Watson brachte Emma eine eigene Gin-Sorte auf den Markt. Zudem engagiert sie sich für soziale Projekte und den Umweltschutz, darunter Kampagnen für die Rechte von Missbrauchsopfern und der LGBTQ+-Community. In der Zwischenzeit wagte Emma auch erste Schritte hinter die Kamera. Für eine Prada-Kampagne 2022 führte sie Regie, schrieb das Drehbuch und erzählte die Geschichte – ein Hinweis darauf, dass die Filmgröße ihren Wunsch, mehr kreative Kontrolle zu übernehmen, ernst nimmt.

2023 hat Emma allerdings bereits angekündigt, ins Filmgeschäft zurückkehren zu wollen. Ob als Regisseurin, Produzentin oder Schauspielerin, bleibt allerdings vorerst weiterhin unklar. Emma, die durch ihre ikonische Rolle als Hermine Granger in der "Harry Potter"-Reihe berühmt wurde, hatte sich schon früh als Perfektionistin bezeichnet. In Interviews sprach sie oft über den Druck, den Erfolg zu halten und Erwartungen zu erfüllen. Die Entscheidung, ihre Karriere temporär auf Eis zu legen, zeigt, dass Emma konsequent ihren eigenen Weg gehen möchte. Fans können gespannt sein, ob sie in Zukunft als Schauspielerin oder vielleicht vermehrt als Produzentin oder Regisseurin in Erscheinung treten wird.

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, Schauspieler

