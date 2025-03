Kourtney Kardashian plant längeres Stillen ihres Sohnes

Kourtney Kardashian (45) hat in der neuesten Folge von The Kardashians Einblicke in ihr Leben als Mutter ihres Sohnes Rocky Thirteen Barker (1) gegeben. Während eines Fotoshootings im letzten Jahr für SKIMS x Dolce & Gabbana wurde sie merklich unruhig, da es Zeit für eine Stillpause war. "Ich stille nach Bedarf, deshalb versuche ich, nicht von meinem Baby getrennt zu sein", erklärte die Unternehmerin des damals 15 Monate alten Rockys. Auf die Frage, wie lange sie stillen möchte, antwortete sie: "Mindestens noch ein weiteres Jahr möchte ich ihn stillen". Unterdessen hörte man Rocky im Hintergrund weinen, was Kourtney dazu brachte, den Drehablauf zu hinterfragen.

Die frischgebackene Mutter sprach auch darüber, wie herausfordernd das Zusammenwachsen ihrer erweiterten Familie mit Ehemann Travis Barker (49) sei. Die beiden, die im Mai 2022 in Italien heirateten, haben aus früheren Beziehungen Kinder mitgebracht: Kourtney teilt Mason (15), Penelope (12) und Reign (10) mit Ex-Partner Scott Disick (41), während Travis Vater von Atiana (25), Landon (21) und Alabama (19) ist. Seit der Geburt von Rocky lebt die Familie nun erstmals gemeinsam in einem neu renovierten Haus, das Kourtney so umgestaltet hat, dass alle Platz finden. "Es ist eine große Veränderung, aber ich denke, wir sind an einem wirklich wunderbaren Punkt angekommen", sagte sie bei einer Tour durch das Heim.

Privat zeigt sich die Beziehung der beiden weiterhin harmonisch und familiär. Rocky scheint dabei nach seinem Vater zu kommen: Wie Travis im Rahmen einer Veranstaltung erzählte, zeigt der Kleine bereits Talent für Musikinstrumente. "Er spielt schon jetzt Schlagzeug und Gitarre", schwärmte der Musiker und ergänzte, dass er und Kourtney hoffen, ihre Kinder durch ihr eigenes Beispiel zu inspirieren, so People. Seit ihrer Hochzeit leben die beiden, die zuvor jahrelang befreundet waren, ein eng verzahntes Leben als Patchwork-Familie.

Getty Images Kourtney Kardashian, Travis Barker am 7. April bei der Premiere "The Kardashians" 2022 in L.A.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit Rocky, 2024

