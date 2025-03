Lisa Marie Akkaya macht ihrem Sohn eine Liebeserklärung

Lisa Marie Akkaya (23) macht ihrem Sohn Emilio auf Instagram eine rührende Liebeserklärung. In ihrer Story lässt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin ihren Gefühlen freien Lauf und schreibt: "Egal, wie schwer es manchmal ist, ich bin einfach so unendlich dankbar, Emilios Mama sein zu dürfen." Die Worte spiegeln wider, wie sehr die Social-Media-Bekanntheit das Muttersein genießt, obwohl es sie aktuell auch vor Herausforderungen stellt. "Vor allem jetzt, wo ich schon länger krank bin, ist das echt herausfordernd", schreibt sie in ihrer Story.

Dabei erhält Lisa Unterstützung von ihrem Mann Furkan Akkaya (24). Dieser scheint ihr stets eine große Stütze zu sein: "Wenn Akka nicht wäre, weiß ich nicht, wie ich das schaffen sollte", gibt sie in ihrem emotionalen Statement zu. Trotz aller Anstrengung genießt Lisa offenbar jede Minute mit ihrem kleinen Sohn – und selbst, wenn Emilio schläft, könne sie es kaum erwarten, wieder Zeit mit ihm zu verbringen: "Ich werde immer alles dafür tun und versuchen, dass es dir an nichts mangelt, mein Kind, egal wie schwer es sein sollte."

Nach der Teilnahme an "Temptation Island V.I.P." hat das junge Paar seine Beziehung Schritt für Schritt gefestigt. Noch während der Schwangerschaft gaben sie bekannt, geheiratet zu haben. Nach wie vor planen sie eine große Feier mit Familie und Freunden. Nach Emilios Geburt im Oktober legten die beiden ihren Fokus voll und ganz auf ihren Sohn und das gemeinsame Familienleben. Lisa ließ in der Vergangenheit sogar durchblicken, dass sie sich eine "Mini-Lisa" vorstellen könnte. Bis dahin genießt die kleine Familie aber ihr Glück zu dritt und fokussiert sich voll und ganz auf Baby Emilio.

RTL / Kimberly Schäfer Lisa Marie und Furkan Akkaya, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

