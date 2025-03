Michelle Trachtenberg wollte Drehbuch vor Tod verfilmen

Die Schauspielerin Michelle Trachtenberg (✝39), bekannt aus Serien wie Buffy und Gossip Girl, war kurz vor ihrem Tod dabei, einen Vertrag für ein von ihr geschriebenes Drehbuch abzuschließen. Wie der Regisseur und Produzent Casey Tebo laut TMZ bekannt gab, handele es sich dabei um "Toy Monster", eine Adaption des gleichnamigen Buchs, das die turbulente Lebensgeschichte des Spielzeug-Ingenieurs Jack Ryan beleuchtet. Ryan spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Mattel-Ikonen wie der Barbie-Puppe, führte jedoch auch ein exzessives Leben. Casey Tebo beschreibt das Drehbuch als eines der besten, das er je gelesen habe, und betonte Michelles Engagement, den Film zu realisieren.

Die Arbeit an dem Projekt war für Michelle und Casey ein jahrelanger Balanceakt. Nachdem sie zunächst Unterstützung eines großen Studios gefunden hatten, brach der Deal zusammen, als ein Studioleiter das Unternehmen verließ. Erste Fortschritte gab es erst wieder vor wenigen Wochen, als ein gut etabliertes Finanzstudio Interesse signalisierte. Michelles plötzlicher Tod vergangenen Mittwoch hat die Produktion unvermittelt unterbrochen, doch Casey plant, das Projekt in ihrem Andenken zu vollenden. "Sie wollte diesen Film unbedingt verwirklichen", sagte er gegenüber TMZ.

Michelle, die am 26. Februar 2025 im Alter von 39 Jahren verstarb, wurde von vielen in Hollywood als unterschätztes Talent angesehen. Nachdem sie schon als Kinderstar in "Harriet the Spy" zu sehen war und später in Filmen wie "EuroTrip" Erfolge feierte, blieb sie für viele Produzenten vor allem auf Serien-Rollen reduziert. Casey Tebo unterstrich, dass ihre schriftstellerischen Fähigkeiten das Potenzial hatten, ihre Karriere in neue Höhen zu katapultieren, und bedauerte, dass sie zu Lebzeiten oft auf bestimmte Klischees festgelegt wurde. Mit "Toy Monster" hoffte Michelle Trachtenberg, endlich auch hinter den Kulissen die Anerkennung zu erhalten, die ihr lange verwehrt blieb.

Getty Images Michelle Trachtenberg im Februar 2020

Getty Images Michelle Trachtenberg, US-Schauspielerin

