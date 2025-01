Gedenktafel ehrt Sänger Liam Payne (†31) an Musikvideo-Set

Liam Payne (✝31), der im Oktober 2024 tragischerweise ums Leben kam, ist jetzt mit einer Gedenktafel am Clevedon Pier in Somerset, einem berühmten britischen Küstensteg, geehrt worden. "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass am Pier von Clevedon nun eine Gedenktafel für Liam Payne angebracht ist", verkünden die Veranstalter die Nachricht auf X. Die Tafel trägt nicht nur seinen Namen und sein Geburts- und Sterbedatum, sondern auch eine Zeile aus dem One Direction-Song "Walking in the Wind". Der Schriftzug "Wenn du dich verirrt hast, suche mich einfach, du wirst mich in der Region der Sommersterne finden" ziert nun die Tafel.

Waschechte One-Direction-Fans wissen, warum genau an diesem Ort eine Gedenktafel für Liam errichtet wurde. Der Clevedon Pier war ein ganz besonderer Ort für den Musiker und seine Bandkollegen Niall Horan (31), Zayn Malik (32), Harry Styles (30) und Louis Tomlinson (33): Im Jahr 2014 drehte die Gruppe hier das weltberühmte Musikvideo zu ihrem Hit "You & I".

Die Enthüllung der Gedenktafel folgt auf zahlreiche Tribut-Aktionen, die an Liam erinnern sollen. Erst kürzlich wurde die One-Direction-Dokumentation "This Is Us" für eine Nacht erneut in Kinos gezeigt, wobei alle Erlöse an Wohltätigkeitsorganisationen für mentale Gesundheit gingen. Seine Bandkollegen Harry, Niall, Louis und Zayn zeigten sich erschüttert über den plötzlichen Tod ihres Freundes und entschieden, die Wiederaufführung des Films zu seinen Ehren zu organisieren.

Getty Images Clevedon Pier

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

