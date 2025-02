Michelle Trachtenbergs Mutter Lana fand sie leblos auf

Michelle Trachtenberg (✝39), unter anderem bekannt aus Gossip Girl, wurde tot in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden. Es war ihre Mutter Lana, die am Mittwochmorgen den leblosen Körper ihrer 39-jährigen Tochter entdeckte. Laut Berichten von TMZ hatte sie Michelle zuletzt am Dienstagabend lebend gesehen. Michelle soll gesundheitliche Probleme gehabt haben, zuletzt nach einer Lebertransplantation, die zu Komplikationen führte. Die Polizei und Rettungskräfte wurden sofort alarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod feststellen.

Quellen zufolge war Michelle trotz ihrer Probleme zuletzt aktiv und wurde noch vergangene Woche bei einem gemeinsamen Abend mit Freunden im Restaurant Sartiano's in New York gesehen. Auf sozialen Medien hatte sie kürzlich Berichte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen und behauptet, sie sei "glücklich und gesund". Dennoch vermuten Experten, dass es möglicherweise zu einer Abstoßung des transplantierten Organs gekommen sein könnte, was in Verbindung mit anderen gesundheitlichen Faktoren zu ihrem plötzlichen Tod geführt haben könnte. Die Familie bat um Privatsphäre und äußerte sich nicht weiter zu den tragischen Umständen.

Michelle hatte eine einzigartige Karriere, die sie bereits als Kinderstar begann. Die Schauspielerin wurde einem weltweiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Dawn Summers in Buffy und später als Georgina Sparks in "Gossip Girl" bekannt. Trotz ihres Erfolgs mied sie die großen Schlagzeilen abseits ihrer Karriere und pflegte ein vergleichsweise ruhiges Privatleben. In den sozialen Medien war sie bekannt für ihren Humor und gelegentliche Rückblicke auf ältere Rollen. Fans und Wegbegleiter zeigen sich bestürzt und erinnern sich an sie als talentierte und vielseitige Schauspielerin, die eine unvergessliche Spur in der Unterhaltungswelt hinterlassen hat.

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

