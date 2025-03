Food-Shaming: Bei Normalo-Sommerhaus-Vanessa kullern Tränen

Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Normalos" steht der VIP-Version in nichts nach. Während schon in der ersten Folge die Fetzen fliegen, hat es auch die zweite in sich: Nachdem bei einem Spiel die Nerven blank liegen, lässt Lucia ihren aufgestauten Frust an ihrer Mitstreiterin Vanessa aus. Dass diese genüsslich ein Brot mit Käse verputzt, stößt bei der Unternehmerin sauer auf: "Wie viele Brote frisst du? Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich denk' mir so: 'Wie viel passt in dich rein?'" Von diesem Kommentar fühlt sich Vanessa sichtlich angegriffen, sodass bei ihr Tränen kullern.

Als Lucia den Raum verlässt, beschwert sich die Sozialversicherungsangestellte bei ihrem Partner Richard und den anderen: "Fand ich richtig übergriffig. So etwas kannst du nicht zu jemandem sagen. Das ist übelst judging!" Im Zweierinterview fügt sie außerdem schluchzend hinzu: "Wieso beurteilst du mein Essverhalten? Wer bist du, dass du das machst? Das ist asozial. So etwas von übergriffig, so etwas zu sagen."

Zu einer Aussprache zwischen den beiden Frauen kommt es nicht. Stattdessen kracht es bei der ersten Nominierung richtig. Als Vanessa verkündet, dass sie Lucia und Marc nicht mehr im Haus sehen möchte, tickt der Dubai-Part-Timer aus und wettert unter anderem: "Das, was du hier abziehst, ist sowas von erbärmlich!" Er sieht in Vanessas vermehrten Tränenausbrüchen ein berechnendes Verhalten und bezeichnet sie als fake.

Sendehinweis: "Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen seit Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Lisa und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos" 2025

RTL Marc und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos"-Bewohner

