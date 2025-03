Molly-Mae Hague wurde wegen ihrer Endometriose operiert

Molly-Mae Hague (25) hat erstmals über eine geheime Operation gesprochen, die sie im Kampf gegen ihre Endometriose durchführen ließ. Wie die ehemalige Love Island-Teilnehmerin auf ihrem YouTube-Kanal erklärte, habe ein Laparoskopie-Eingriff dafür gesorgt, dass sie deutliche Erleichterung von den Schmerzen verspüre, die die chronische Erkrankung mit sich bringt. Besonders belastend seien für Molly-Mae vor allem die schmerzhaften Symptome während ihrer Periode und beim Geschlechtsverkehr gewesen. Mit ihrer Entscheidung für die Operation habe sie aber auch ihre Beziehung zu ihrem Ex-Partner, dem Profi-Boxer Tommy Fury (25), erleichtern wollen.

Die Social-Media-Influencerin offenbarte, dass es Monate gedauert habe, bis die Auswirkungen der Behandlung spürbar geworden seien. Dennoch glaubt Molly-Mae, dass vor allem die Geburt ihrer Tochter Bambi eine entscheidende Rolle bei den Fortschritten gespielt habe. "Seitdem ich Bambi bekommen habe, fühle ich mich wie ein anderer Mensch", verriet sie in ihrem Video. Die Symptome, die sie jahrelang quälten, seien so weit zurückgegangen, dass sie Endometriose inzwischen als eine "ferne Erinnerung" beschreibt. Auch wenn die Krankheit medizinisch als unheilbar gilt, sei ihre Lebensqualität heute wesentlich besser – etwas, das ihren Fans Hoffnung machen soll.

Bereits in der Vergangenheit sprach Molly-Mae offen über die Belastungen, die Endometriose auf ihr Leben und ihre Beziehung mit Tommy hatte. In ihrer Autobiografie schilderte sie eindrücklich, wie sehr die Krankheit ihren Alltag beeinträchtigt habe – von unerträglichen Schmerzen bis hin zu Problemen in ihrer intimsten Partnerschaft. Doch trotz der schwierigen Zeiten sei Tommy stets an ihrer Seite gewesen. Die Beziehung der beiden, die mittlerweile nicht mehr besteht, stand damals immer wieder im Rampenlicht, ebenso wie Molly-Maes Umgang mit ihrer Erkrankung. Ihr ehrlicher Einblick in die Herausforderungen dieser Krankheit hat Molly-Mae eine treue Fangemeinde beschert, die ihre Offenheit zu schätzen weiß.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2019

