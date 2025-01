Molly-Mae Hague über ihren schmerzhaften Endometriose-Kampf

Molly-Mae Hague (25) hat in der Vergangenheit offen über ihren schmerzhaften Kampf mit Endometriose gesprochen und enthüllt, wie die Erkrankung ihre Beziehung zu Tommy Fury (25) beeinflusst hat. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin gestand, dass die Krankheit ihre Libido stark beeinträchtigt habe und ihr Sexleben mit Tommy zeitweise "nicht existent" gewesen sei. In ihrer Autobiografie "Becoming Molly-Mae" aus dem Jahr 2022 erklärte sie, dass die Symptome – darunter extreme Schmerzen – bereits während ihrer Zeit in der Realityshow präsent gewesen seien, sie jedoch damals nicht gewusst habe, dass Endometriose der Grund dafür war.

Molly-Mae beschrieb, wie stark die Krankheit, bei der gebärmutterähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, ihre Lebensqualität beeinflusst hat. "Ich hatte entsetzliche Schmerzen – es fühlte sich buchstäblich an, als hätte man mir in den Magen gestochen – einfach schrecklich. Und es verursachte mir so viele Probleme", schilderte sie. Oft sei sie so verzweifelt gewesen, dass sie fast einen Krankenwagen gerufen hätte. Während ihrer Schwangerschaft mit Tochter Bambi erlebte sie jedoch eine überraschende Wendung: Ihre Libido schoss nach oben, während Tommy sich mit dem Gedanken an Schwangerschaftssex unwohl fühlte. Nach der Geburt ihrer Tochter erzählte die Influencerin offen auf ihrem YouTube-Kanal, dass sie und Tommy fast ein Jahr lang keine intime Zeit zusammen verbracht hätten, obwohl sie regelmäßig Date-Nights hatten.

Neben ihrer Karriere als Social-Media-Star hat Molly-Mae in den vergangenen Jahren viele Fans durch ihre ehrliche Art und den offenen Umgang mit sensiblen Themen gewonnen. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihren Glamour, sondern auch für ihre Transparenz, wenn es um die Herausforderungen des Lebens und ihre Gesundheit geht. Tommy, den sie in der fünften Staffel von "Love Island" kennenlernte, stand ihr über die Jahre hinweg stets zur Seite. Doch die Themen Partnerschaft, Krankheit und die Herausforderungen als Eltern hatten das Paar schließlich auf eine harte Probe gestellt – bevor sie im August 2024 getrennte Wege gingen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Anzeige Anzeige