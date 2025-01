Vor Trennung: Molly-Mae gab Tommy Fury immer wieder Chancen

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. In ihrer Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" geht die Influencerin nun ausführlich auf das Liebes-Aus des einstigen Love Island-Traumpaares ein – und betont, sie habe dem Boxer vor der endgültigen Trennung eine Menge Chancen gegeben. "Letzte Chance, letzte Chance, letzte Chance. Es gibt nur so viele, wie du ertragen kannst", betont sie und ergänzt: "Ich beschloss, dass ich keine weitere Nacht mehr im Bett liegen und mich quälen konnte. Ich dachte: 'Ich mache das nicht mehr mit.'"

Die Zeit nach der Trennung sei für Molly-Mae sehr hart gewesen – insbesondere weil so viele Gerüchte aufkamen, die besagten, der 25-Jährige sei ihr mehrfach fremdgegangen. Sie habe sogar viele Nachrichten von Freunden bekommen, in denen es hieß, er habe andere Frauen geschwängert oder sei mit ihnen zusammen. "Im Laufe des letzten Jahres bin ich mir vieler Dinge bewusster geworden, denen ich wirklich naiv gegenübergestanden hatte. Ich glaube aber auch, bis heute nicht die ganze Wahrheit zu kennen", betont die Britin außerdem.

Neben der 25-Jährigen äußerte sich auch ihr Ex-Verlobter vor wenigen Tagen erstmals zu den Hintergründen ihrer Trennung. Im Gespräch mit Men's Health sprach Tommy darüber, sich im Jahr 2019 eine schwere Boxverletzung zugezogen zu haben, die ihn in die Alkoholabhängigkeit geführt und letztendlich das Ende der Beziehung mit Molly-Mae bedeutet hatte. "Ich konnte nicht mehr der Partner sein, der ich sein wollte", gab der Sportler preis und stellte klar, dass Gerüchte um angebliche Affären "vollkommener Blödsinn" seien.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2020

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Februar 2021

