Prinz William zeigt sich bei Krankenhausbesuch emotional

Prinz William (42) hat mit einem emotionalen Krankenhausbesuch an die ersten Opfer der Corona-Pandemie erinnert. Anlässlich des fünften Jahrestages des ersten bekannten Covid-Todesfalls in Großbritannien traf er sich mit Mitarbeitern des Oasis Health and Wellbeing Centre, einem Gesundheits- und Wohlfühlzentrum des Royal Berkshire NHS Trusts, wie Hello! berichtet. Während seines Besuchs sprach William mit Pflegekräften – unter ihnen der leitende Krankenpfleger Sergio Tammelleo, der von den Belastungen der Pandemie berichtete. "Es sind schon fünf Jahre vergangen, aber es fühlt sich immer noch schwer an", erklärte Sergio sichtlich bewegt. William zollte dem Team Respekt und dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz: "Erinnern Sie sich, dass Sie eine wirklich gute Arbeit leisten, danke."

Der Krankenhausbesuch bot auch Raum für leichtere Momente. William wurde von Yogalehrerin Veenu Singh eingeladen, an einem ihrer Kurse teilzunehmen. Mit einem Lachen schlug er vor: "Ich werde einfach in einer Ecke sitzen und reden, während ihr euch verbiegt." Veenu berichtete, wie Atemübungen und Yoga den Krankenhausmitarbeitern helfen, Stress abzubauen und das Nervensystem zu regulieren. Neben der Yogasession reflektierte William jedoch auch eingehend über die Auswirkungen der Pandemie. Er gedachte zwei Klinikmitarbeitern, die ihr Leben während der Krise verloren haben – ein Moment, der sowohl die Anwesenden als auch ihn selbst sichtbar bewegte.

Prinz William, der seit Jahren ein Befürworter von mentaler Gesundheit ist, zeigte sich bei seinem Besuch erneut engagiert und empathisch. Neben offiziellen Pflichten nutzt er seine Auftritte oft, um den Fokus auf das Wohlbefinden von Arbeitskräften und Betroffenen zu lenken. Das betroffene Krankenhauszentrum wurde dank einer umfangreichen Spendenaktion umgestaltet, bei der insgesamt mehr als 193 Millionen Euro gesammelt wurden, um die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems (NHS) während und nach der Pandemie zu unterstützen. Peter Phippen, Vorsitzender von NHS Charities Together, lobte Williams Engagement.

Getty Images Prinz William, März 2025

Getty Images Prinz William, November 2024

