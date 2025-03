Verdacht auf Schlaganfall: Sorge um Natascha Ochsenknecht

Der neueste Trailer von Diese Ochsenknechts gibt den Fans Grund zur Sorge: Natascha Ochsenknecht (60) hatte Symptome eines Schlaganfalls. Wie in einer YouTube-Vorschau der Realityshow zu sehen ist, hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34), der Sohn der TV-Bekanntheit, bei einem Videoanruf bemerkt, dass etwas mit ihrem Gesicht nicht stimmt – sie selbst hatte zuvor überhaupt nichts bemerkt. Daraufhin suchte Natascha einen Arzt in der Charité in Berlin auf – ob sich der Verdacht eines Schlaganfalls bestätigt, wird allerdings in dem Teaser nicht gezeigt.

Eine angsterfüllte Zeit, wie die 60-Jährige im Trailer betonte: "Du bist erst mal im Schock. Natürlich habe ich Tränen vergossen, mir ging es beschissen." In der Vorschau schildert auch Nataschas Manager Binh Nguyen, wie sehr ihn die Situation bewegte: "So ein Schlaganfall kann einfach tödlich sein." Wann genau der Vorfall passierte, ob sie tatsächlich einen Schlaganfall erlitten hat und wie es ihr aktuell geht, bleibt vorerst unklar. Die Antwort darauf und weitere Einblicke wird die neue Staffel liefern, die ab dem 25. März 2025 auf Sky One zu sehen ist. Trotz der erschütternden Diagnose teilt die TV-Größe in den sozialen Medien weiter Einblicke in ihr öffentliches Leben, ohne Anzeichen für gesundheitliche Probleme zu zeigen. Für Fans kam die Nachricht daher völlig überraschend.

Die neue Staffel der Serie gewährt nicht nur Einblicke in Nataschas gesundheitliche Kämpfe, sondern auch in das turbulente Familienleben der Ochsenknechts. Besonders die Beziehung zwischen ihren Kindern Jimi Blue (33) und Cheyenne (24) sorgt für Schlagzeilen: Nach längerer Funkstille kehrt Jimi Blue zurück in den Kreis der Familie, was bei seiner Schwester gemischte Gefühle auslöst. "Vielleicht macht er das jetzt alles nur für die Kamera, um wieder sein Image reinzuwaschen", sagt Cheyenne im Trailer. Jimi hingegen ist mit Tränen im Gesicht zu sehen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Familie mit dem Schauspieler ausspricht.

AEDT/ ActionPress Natascha Ochsenknecht, Model

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

