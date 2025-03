"Let's Dance"-Kritik: Leyla Lahouar wehrt sich gegen Hater

Am Freitag ist es wieder so weit: Nach einer kurzen gesundheitlich bedingten Pause wird Leyla Lahouar (28) bei Let's Dance wieder über das Parkett fegen. Ihre Community hält die Beauty stets auf dem Laufenden – und macht dabei kein Geheimnis daraus, wie hart das Tanztraining für sie ist und wie sehr es sie körperlich fordert. Diese Ehrlichkeit kommt aber nicht bei allen gut an: Immer wieder wird Leyla deshalb im Netz kritisiert. In ihrer Instagram-Story rechnet der Realitystar nun mit den Hatern ab: "Wie wäre es denn, wenn wir mal tauschen? Und ihr euch da jeden Tag hinstellt und neun Stunden lang trainiert? Statt auf der Couch zu sitzen und irgendwelche komischen Kommentare zu verfassen?"

Normalerweise lässt sich die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin von negativen Äußerungen nicht so schnell aus der Fassung bringen. Jetzt scheint es ihr aber zu reichen. Ihre Worte richtet sie "an alle, die immer sagen: 'Leyla kann nichts, jetzt muss sie mal was leisten, sie soll nicht rumheulen, weil sie Schmerzen hat oder so'". Sie macht deutlich, dass sie nichts davon hält, zu kritisieren, ohne selbst jemals in der Situation gewesen zu sein. "Dann sitze ich da mal mit den Chips und gucke mal, wie ihr das so macht. Das wäre doch mal ein Vorschlag, oder?", fragt sie sarkastisch. Mehr hat die Verlobte von Mike Heiter (32) zu den unschönen Bemerkungen anscheinend auch nicht zu sagen – sie fokussiert sich wohl lieber weiterhin darauf, ihr Bestes zu geben.

Auch wenn ihr nach den harten Trainingstagen oft alle Knochen schmerzen, ist der 28-Jährigen wohl bewusst, dass die Anstrengung nötig ist, wenn sie Erfolg haben möchte. Mit ihrer ersten Leistung vor zwei Wochen konnte sie die Jury noch nicht wirklich von sich überzeugen. Gemeinsam mit Simone Thomalla (59) und Paola Maria (31) präsentiert sie eine Cha-Cha-Cha-Performance. Während Jorge González (57) den Auftritt immerhin als vielversprechend einstufte, machte Joachim Llambi (60) seiner Rolle als strenger Kritiker alle Ehre. Sein Urteil fiel so hart aus, dass bei der Promi Big Brother-Gewinnerin sogar Tränen flossen.

Instagram / i_am_sergiu Leyla Lahouar beim Training für "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla, Evgeny Vinokurov, Paola Maria, Massimo Sinató, Leyla Lahouar und Sergiu Maruster

