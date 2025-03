"Single-Ära": Simone Ashley bestätigt ihre Trennung von Tino

Simone Ashley (29) ist zurück auf dem Datingmarkt. Der Bridgerton-Star, der momentan für seinen neuen Film "Picture This" wirbt, offenbart jetzt im "Woman’s Hour"-Podcast, nicht länger mit seinem Partner Constantin "Tino" Klein zusammen zu sein. "Es ist irgendwie ironisch, dass ich gerade eine romantische Komödie promote und seit Januar in meiner Single-Ära bin", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich konzentriere mich also auf mich selbst, meine Arbeit und mein Selbstvertrauen."

Über die Beziehung der Schauspielerin und des einstigen Anwalts war nicht viel bekannt. Die ersten Spekulationen um das Ex-Paar begannen, als Simone in einem Interview mit der British Vogue im November 2022 kleine Andeutungen machte. "Ich bin sehr glücklich. Wir sind noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen und wir führen Gespräche darüber, wie wir es schaffen können, bevor es jemand anderes tut", erzählte sie damals.

Etwa ein halbes Jahr später war es dann aber so weit: Im März 2023 veröffentlichte die 29-Jährige einen niedlichen Beitrag auf Instagram, mit dem sie ihre Beziehung publik machte. Auf dem Schwarz-weiß-Schnappschuss turtelten sie und Tino total verliebt und freudestrahlend. "Danke, dass du eines meiner Lieblingsfotos gemacht hast", bedankte sie sich darunter bei einem Fotografen – und Simones Fans schienen völlig aus dem Häuschen. "Ihr beiden seid so verdammt niedlich!", schwärmte beispielsweise ein Nutzer.

