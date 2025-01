Keke Palmer wurde von ehemaligem Manager "traumatisiert"

Keke Palmer (31) hat in einem Interview mit The Cut erstmals offen über die schwierigen Seiten ihrer Kindheit im Rampenlicht gesprochen. Die Schauspielerin, die durch ihre Hauptrolle in "Akeelah and the Bee" bekannt wurde und später mit der Serie "True Jackson, VP" große Erfolge feierte, verriet, dass sie lange Zeit ihre Eltern gehasst habe. Sie habe sich als Hauptverdienerin der Familie mit enormem Druck konfrontiert gesehen: "Es gab so viel Druck, der Gemeinschaft, meinen Eltern und meinen Geschwistern gerecht zu werden", erklärte sie. Zusätzlich habe sie eine Aussage ihres damaligen Managers traumatisiert, der behauptete, ihre Mutter würde sterben, falls sie nicht abnehmen würde: "Das hat mich wirklich fertiggemacht."

Keke schilderte in dem Gespräch, wie die Worte des Managers sie dazu gebracht haben, ständig an mögliche Krankheits- und Arztkosten ihrer Mutter zu denken. "Es war einfach zu viel", so die Sängerin. Auch habe sie sich stark mit ihrer Rolle als True Jackson identifiziert, einer 15-Jährigen, die in der Serie eine Führungsposition in einem Modeunternehmen innehatte. "Sie hat für sich selbst unabhängig gesorgt, genau wie ich", erklärte Keke. Doch hinter den Kulissen hatten diese Jahre auch eine düstere Seite: Während der Dreharbeiten zu "True Jackson, VP" war sie in einer Beziehung mit einem 20-jährigen Mann, was sie nach eigenen Angaben in vielerlei Hinsicht geschädigt habe.

Hinter der erfolgreichen Fassade von Keke Palmer verbirgt sich eine Kindheit voller Opfer und Herausforderungen. Die Schauspielerin, die in einem Vorort von Chicago in einfachen Verhältnissen aufwuchs, wurde früh von ihren Eltern Sharon und Larry unterstützt, die selbst Laiendarsteller waren. Heute sehe Keke vieles differenzierter: Obwohl sie ihre Eltern einst für den Druck verantwortlich gemacht habe, betont sie, dass sie immer nur das Beste für sie gewollt hätten. Mit ihrer Autobiografie "Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative" verarbeitet sie den frühen Ruhm und die schwierigen Erlebnisse, um anderen Hoffnung zu geben. Keke zeigt, dass hinter jedem strahlenden Star auch private Kämpfe stehen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer, 2024

Anzeige Anzeige