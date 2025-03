Bestätigt: David Hasselhoffs Ex-Frau Pamela beging Suizid

Gestern machten traurige Nachrichten die Runde: Pamela Bach, die Ex-Frau des Sängers David Hasselhoff (72), wurde tot in ihrem Anwesen aufgefunden. Nun werden weitere Details zu ihrem Tod bekannt: Wie aus dem Autopsiebericht hervorgeht, der auf der Website des Los Angeles County Department of Medical Examiner veröffentlicht wurde, starb die Schauspielerin an einer selbst zugefügten Schusswunde am Kopf. Mit dem Abschluss der Autopsie wurde der Tod somit offiziell als Suizid eingestuft.

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der tragischen Nachrichten meldete sich Pamelas Ex-Mann zu Wort. "Unsere Familie ist sehr traurig über den kürzlichen Tod von Pamela", gab David in einer Stellungnahme gegenüber Daily Mail bekannt und ergänzte: "Wir sind dankbar für die vielen liebevollen Worte und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern."

Auch Pamelas Tochter Hayley (32) steht derzeit wohl noch unter großem Schock: Wie eine Nachbarin kürzlich gegenüber Daily Mail verriet, soll sie diejenige gewesen sein, die Pamela leblos auffand. "Sie war hysterisch, schrie, kreischte und weinte", beschrieb die Augenzeugin die erschreckende Szenerie. Zuvor sollen sich Angehörige um die Baywatch-Darstellerin gesorgt haben, da sie länger nichts von ihr gehört hatten. Daher sei Hayley schließlich zu ihr gefahren, um nach dem Rechten zu sehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach

Getty Images Hayley Hasselhoff, Pamela Bach und Taylor Hasselhoff